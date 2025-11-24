کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ اوکراین را بررسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای او، روز دوشنبه در یک تماس تلفنی در مورد طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین گفت‌و‌گو کردند.

کرملین در بیانیه‌ای گفت: «ولادیمیر پوتین خاطرنشان کرد که این پیشنهادها، در نسخه‌ای که ما بررسی کرده‌ایم، با بحث‌های مطرح‌شده در اجلاس روسیه و آمریکا در آلاسکا همخوانی دارد و در اصل می‌تواند به عنوان اساس یک توافق نهایی صلح مورد استفاده قرار گیرد.» این اشاره به دیدار ماه اوت بین پوتین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بود.

در این بیانیه افزوده شد: «علاقه طرف روسی به یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک برای بحران اوکراین مجدداً تأیید شد.»

کرملین گفت اردوغان به پوتین گفت که آماده است به هر طریق ممکن از این روند حمایت کند و استانبول - جایی که دو طرف پیش از این در سه دور مذاکرات صلح در اوایل امسال برگزار کرده بودند - را به عنوان محل برگزاری پیشنهاد کرد.

اردوغان نیز بار دیگر بر تمایل خود برای «ارائه هرگونه کمک ممکن» در میانجیگری برای دستیابی به یک توافق، از جمله میزبانی مذاکرات، تأکید کرد. دو رهبر توافق کردند که با ادامه مذاکرات صلح، تماس‌ها را «در سطوح مختلف» تشدید کنند.

منبع: رویترز

