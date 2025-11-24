باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت ونزوئلا امروز «طرح پوچ ایالات متحده» برای تعیین کارتل دلوس سولیس (کارتل خورشید) به عنوان یک سازمان تروریستی را رد کرد و اظهار داشت که این نهادی است که « از اساس وجود ندارد».
ایوان گیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، در یک پست تلگرامی اظهار داشت: «ونزوئلا قاطعانه ادعای جدید و پوچ مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، مبنی بر تعیین «کارتل خورشید» که اساسا وجود ندارد، به عنوان یک سازمان تروریستی را رد میکند.»
روبیو پیش از این اعلام کرده بود که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، قصد دارد این «کارتل» را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کند و ادعا کرده بود که این کارتل در قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده نقش دارد و مقامات عالی رتبه ونزوئلایی را نیز در بر میگیرد. او حتی رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو را به رهبری این نهاد متهم کرد - اتهامی که مادورو و دولتش بارها آن را رد کردهاند.
این اقدام در بحبوحه تشدید فشار ایالات متحده علیه کاراکاس صورت میگیرد که اخیراً در افزایش حضور نظامی گسترده ایالات متحده در کارائیب آشکار شده و نگرانیهایی را مبنی بر اینکه واشنگتن ممکن است از این نامگذاری به عنوان بهانهای برای اقدام نظامی استفاده کند، ایجاد کرده است.
با این حال، کارشناسان تحریمهای بینالمللی خاطرنشان کردند که سیستم حقوقی ایالات متحده اجازه نمیدهد که سازمانهای تروریستی به عنوان مبنای قانونی مستقیم برای مداخله نظامی تعیین شوند.
ونزوئلا به نوبه خود، هرگونه اتهام دخالت در فعالیتهای مجرمانه را رد میکند و از جامعه بینالمللی میخواهد که به حاکمیت ملیاش احترام بگذارد و ایالات متحده را به دلیل ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا به دنبال تغییر رژیم در کاراکاس متهم میکند.
منبع:آرتی