باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام احمدرضا پورخاقان روز دوشنبه در حاشیه آیین تشییع شهید گمنام در سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان با تبیین جایگاه شهدا در نظام اسلامی، بر لزوم تداوم راه و آرمانهای آنان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه شهدا گوهرهایی هستند که پس از شهادت نیز به جامعه روشنایی میبخشند اظهار کرد: بر اساس آیه شریفه قرآن، شهدا زندهاند و نزد پروردگارشان روزی میخورند و زندگی آنها عالم بشریت را تحت تأثیر قرار میدهد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، تشییع پیکر شهدای جاویدالاثر را نمادی درسآموز خواند و خطاب به مردم گفت: اگر شهیدان دیروز رفتند و به شهادت رسیدند، امروز باید راه و آرمان آنها را ادامه دهیم.
وی با اشاره به تدفین پیکر پاک شهدا در مراکز اداری، نظامی و قضایی افزود: این اقدام پیامی برای همه مسئولان و مردم دارد که راه این عزیزان را گم نکنند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پایان گفت: باید تلاش کنیم که فردای قیامت شرمنده این شهدا نشویم.
بر اساس این گزارش پیکر هشت شهید گمنام در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره، امالرصاص و شرق دجله کشف شده و آنان از رزمندگان عملیاتهای خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای چهار، کربلای پنج، تک دشمن و عملیاتهای ایذایی هستند.
براساس نتایج شناسایی، این هشت شهید شامل ۲ شهید ۱۷ ساله و شهدای ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ ساله هستند.
پیکر مطهر این شهدا در نقاط مختلف استان شامل مسجدسلیمان (شهید ۱۷ ساله)، منیوحی آبادان (۲۰ ساله)، مصلی اهواز (۲۱ ساله)، قرارگاه ارتش جنوبغرب (۲۳ ساله)، بوستان حوزه علمیه القدیر اهواز (۲۴ ساله)، سازمان قضایی نیروهای مسلح (۲۵ ساله) و پدافند هوایی اهواز (۲۹ ساله) تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.
