طبق تصویب کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، روز‌های سه شنبه و چهارشنبه مدارس و دانشگاه‌های استان تهران تا پایان هفته مجازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق معتمدیان عصر دوشنبه از تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران خبر داد و با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: هم افزایی دستگاه ها سبب می شود تصمیمات کارگروه با اثربخشی بیشتر اجرایی شود. 

استاندار تهران با اشاره به داده ها و جمع بندی های صورت گرفته اعلام کرد: تا پایان هفته جاری و برای فردا سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه، مهدکودک ها، پیش دبستانی ها، تعطیل و تمام مقاطع تحصیلی اعم از؛ دبستان ها و مقاطع متوسطه اول و دوم، به استثنای فیروزکوه به صورت غیرحضوری و مجازی دایر خواهد بود. 

معتمدیان با تاکید بر اهمیت صرفه جویی گفت:  این ایام فرصت بسیار خوبی برای مدیریت انرژی است که باید در دستور کار همه عزیزان قرار داشته باشد. 

استاندار تهران در خصوص فعالیت دانشگاه ها نیز اعلام کرد: کلاس درس کلیه دانشگاه های استان به استثنای فیروزکوه به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

مقام‌عالی دولت در استان تهران در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه ها به استثنای فیروزکوه نیز  بیان کرد: دستگاه های اجرایی، به جز دستگاه های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی  و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم ، استفاده از  دورکاری وجود دارد.

وی اظهار کرد: تردد کامیون ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

معتمدیان همچنین افزود: بنا بر مصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقد آلایندگی) متوقف خواهد بود.

وی عنوان کرد: دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی و خودمراقبتی می‌باشند.

استاندار تهران گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و  پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶و نیم صبح تا ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا می‌گردد و بانک ها به صورت کشیک و اصناف  از ۹و نیم صبح تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود. 

وی افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، تعطیلی تهران ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
وضعیت هوای تهران همچنان «قرمز»/ تداوم حضور ریزگرد‌ها در پایتخت
چمران:
مقصران آلودگی هوا معرفی می‌شوند
پیرهادی: دستگاه‌ها به قانون هوای پاک پاسخگو نیستند
اجرای طرح زوج و فرد تا آخر هفته در تهران
تعطیلی آموزش حضوری مدارس زنجان به دلیل شیوع آنفلوانزا  
تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در ۹ شهرستان آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
China
ناشناس
۰۸:۲۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چندسال دیگه که همسن دانش آموزا و دانشجویا وارد باز کار و ادارات شدند میفهمید چه فاجعه ای رخ داده
۰
۰
پاسخ دادن
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
آخرین اخبار
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است