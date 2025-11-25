دبیر ستاد حقوق بشر گفت: اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، تاکیدی بر حفظ و ارتقای حقوق شهروندی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اهمیت «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» و تأکیدات رئیس قوه قضائیه درباره این دستورالعمل و اصلاحات آن، اظهار کرد: کرامت انسان، اصل بنیادین آموزه‌های دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر این اساس، دستگاه قضائی نیز به‌عنوان ملجأ مظلومان و مرجع رسیدگی به دعاوی، موظف است این اصل را در تمامی سطوح قضائی و اداری رعایت کند.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با توجه به اهمیت موضوع حقوق شهروندی، تاکید کرد: در این دستورالعمل مصادیق حقوق شهروندی و حقوق متهمین و اصحاب دعوی در مراجع و محاکم قضائی بسیط‌تر شده و سازوکار‌های نظارتی در قبال این امر نیز تقویت گردیده است.

وی با اشاره به مأموریت‌های ستاد حقوق بشر در حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حقوق بشر، تصریح کرد: ستاد حقوق بشر علاوه بر پیگیری مطالبات حقوق بشری ملت ایران در مجامع بین‌المللی، مأموریت دارد گزارشات واصله به این ستاد از موارد احتمالی تضییع حقوق شهروندان در داخل کشور را نیز به هیئت حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری‌های استان‌‎ها ارجاع و نتیجه را پیگیری کند.

سراج همچنین بیان کرد: کار ویژه ستاد حقوق بشر پیگیری حفظ حقوق شهروندی است و بر این اساس می‌تواند به بخش‌های دیگر قوه قضائیه کمک کند تا کارشان با قوت و جدیت بیشتری پیش برود.

برچسب ها: حقوق بشر ، کرامت انسانی
خبرهای مرتبط
شرایط انتقال ۳۸۰ نفر از محکومین افغانستانی به کشورشان مهیا شده است
پایان تحقیقات قضایی درباره مرگ جوان ایرانی در آفریقای جنوبی
یک ایرانی محبوس در بلژیک به کشورمان منتقل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرط پدر و مادر شوهر برای بخشیدن عروس
پایان شوم باخت ۲۶۰ میلیون تومانی در قمار
حکم اعدام متجاوز به عنف و اکراه در بسطام اجرا شد
کاهش ترافیک صبحگاهی تهران/ اجرای طرح زوج یا فرد از درب منزل تا پایان هفته
هوای تهران در وضعیت قرمز است
حدود ۵۲۶ هزار خودرو فاقد معاینه فنی جریمه شدند
آموزش رسانه‌ای و مدیریت پیشگیرانه سرقت
افزایش سهم اتوبوس‌های برقی در مرکز تهران به ۵۰ درصد
اصلاح دستورالعمل کرامت انسانی برای تقویت حقوق شهروندی
تورم، افزایش جرایم رانندگی را بی‌اثر کرد
آخرین اخبار
تورم، افزایش جرایم رانندگی را بی‌اثر کرد
اصلاح دستورالعمل کرامت انسانی برای تقویت حقوق شهروندی
حکم اعدام متجاوز به عنف و اکراه در بسطام اجرا شد
آموزش رسانه‌ای و مدیریت پیشگیرانه سرقت
افزایش سهم اتوبوس‌های برقی در مرکز تهران به ۵۰ درصد
حدود ۵۲۶ هزار خودرو فاقد معاینه فنی جریمه شدند
کاهش ترافیک صبحگاهی تهران/ اجرای طرح زوج یا فرد از درب منزل تا پایان هفته
هوای تهران در وضعیت قرمز است
پایان شوم باخت ۲۶۰ میلیون تومانی در قمار
شرط پدر و مادر شوهر برای بخشیدن عروس
تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های نمنق جلفا ادامه دارد
مدارس و دانشگاه‌های تهران تا پایان هفته مجازی شد
اجرای طرح زوج و فرد تا آخر هفته در تهران
ادامه عملیات هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی الیت چالوس
تجلی زیارت رضوی در فاطمیه / میدان نبوت میزبان اجتماع سوگواران حضرت زهرا (س)
حضور وزیر دادگستری در دومین کنفرانس بین‌المللی حقوقی و قضایی ریاض
خدمات‌رسانی ۱۸ تیم عملیاتی هلال احمر در اطفای حریق جنگل‌های الیت
چمران: راه شهدا همیشه نورانی است و باید به این نور وصل شویم
ترافیک سنگین در جاده‌های کشور/ احتمال اعمال محدودیت تردد در محور‌های شمالی وجود دارد
شناسایی و انهدام کارگاه تولید قرص‌های مخدر و روانگردان در شهریار
اجرای مرحله جدید «کالابرگ» طی هفته جاری/ تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به روی کالا‌ها در صورت هماهنگی
آمادگی تامین اجتماعی برای جایگزینی «قانون الزام» با «بیمه تکمیلی» بازنشستگان
رئیس سازمان بازرسی: با هرگونه قصور در وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برخورد می‌شود
هوای تهران همچنان قرمز است
سردار رادان: شهدای گمنام در عین بی نشانی نماد هویت، پایمردی و مقاومت هستند