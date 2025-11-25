مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از ثبت بیش از ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تردد بین استانی طی هشت ماه در سطح محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن محمد نژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: برابر آمار بدست آمده از ۱۱۸ سامانه تردد شماری منصوب در محور‌های استان مازندران از ابتدای امسال تا پایان آبان بیش از ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار از انواع وسایل نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان در حال تردد بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۴ درصد افزایش یافته است.

او افزود: تردد در محور‌های مواصلاتی استان با استان‌های مجاور در آبان ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۱۱ درصد افزایش داشته و به بیش از ۴ میلیون و ۶۶۶ هزار تردد رسیده است.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه‌های تردد شماری بیش از ۵۰ درصد کل تردد‌های انجام شده بین استان مازندران و استان‌های مجاور مربوط به محور‌های مواصلاتی با استان‌های البرز و تهران یعنی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه بوده است.

پرترددترین ساعات روز نیز معمولا بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ بوده است.

منبع:اداره کل راهداری مازندران

برچسب ها: وضعیت راه ها ، پلیس راه مازندران
