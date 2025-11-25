شهروندخبرنگار ما به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) فیلم و تصاویری از مراسم یادواره شهدای شهدای شهر عسگران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با دهه فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم یادواره شهدای شهر عسگران در بخش کرون شهرستان تیران و کرون استان اصفهان برگزارشد.  این مراسم در شام شهادت حضرت زهرا (س) با حضور مردم فهیم این شهرستان در مسجد جامع شهر عسگران برگزار شد.
 این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی شروع و به موضوعاتی پیرامون مناقب حضرت زهرا (س) و جنگ تحمیلی دوازده روزه پرداخته شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

مراسم شام غریبان

توزیع نذری

مراسم یادواره شهدا

