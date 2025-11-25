باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر الهام نوریزاده رییس مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به افزایش موارد ابتلا به بیماریهای تنفسی در میان اقشار مختلف جامعه بهویژه دانشآموزان، اظهار کرد: بیماریهای ویروسی تنفسی از جمله آنفلوآنزا هر سال با شروع فصل سرما شیوع بیشتری پیدا میکنند و در حال حاضر نیز موارد متعدد ابتلا در استان لرستان مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه روند نمونهگیری در استان برای تشخیص بیماریهای تنفسی ادامه دارد، ادامه داد: از ۸۰۸ نمونه گرفته شده در سطح استان تاکنون، ۱۷۱ نمونه به صورت قطعی مثبت گزارش شده است که این آمار نشاندهنده افزایش ابتلا در روزهای اخیر است.
نوری زاده با اشاره به اینکه آنفلوآنزا و کرونا از طریق قطرات تنفسی منتقل میشوند، توضیح داد: رعایت اصول بهداشتی همچون استفاده از ماسک، در دوران شیوع کرونا باعث شده بود آمار ابتلا به آنفلوآنزا نیز بهطور محسوسی کاهش یابد.
وی تاکید کرد که همچنان استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ و محیطهای آموزشی میتواند نقش مهمی در جلوگیری از انتقال بیماری ایفا کند.
رییس مرکز بهداشت شهرستان خرمآباد همچنین یکی از مهمترین راههای پیشگیری را شستوشوی صحیح دستها به مدت حداقل ۲۰ ثانیه عنوان کرد و افزود: دانشآموزان باید در مدارس و منازل به این توصیه ساده و مؤثر توجه ویژه داشته باشند، زیرا بسیاری از ویروسها با شستوشوی کامل دست از بین میروند.
وی با تاکید بر نقش خانوادهها در کنترل شیوع بیماریهای فصلی، خاطرنشان کرد: والدین محترم در صورت مشاهده علائم بیماری در فرزندان خود، حتماً دانشآموز را حداقل ۵ روز در منزل نگه دارند تا از انتقال بیماری به سایر دانشآموزان و گسترش بیشتر آن جلوگیری شود.
نوریزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصرف دارو اشاره کرد و گفت: مصرف آنتیبیوتیک در بیماری آنفلوآنزا بیفایده است و هیچ کمکی به بهبود بیماری که عامل ویروسی دارد نمیکند.
وی تاکید کرد که خانوادهها باید از مصرف خودسرانه دارو به ویژه آنتیبیوتیک خودداری کنند و در صورت نیاز به درمان، با پزشک مشورت نمایند.
رییس مرکز بهداشت خرمآباد در پایان بر ضرورت آموزش و آگاهیبخشی در مدارس، همکاری والدین و توجه جدیتر به توصیههای بهداشتی تأکید کرد و یادآور شد که رعایت نکات سادهای مانند استفاده از ماسک، دوری از حضور در تجمعات غیرضروری، تهویه مناسب محیط و شستوشوی منظم دستها میتواند نقش مهمی در مدیریت و کاهش شیوع بیماریهای تنفسی فصلی در سطح استان داشته باشد.