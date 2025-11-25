باشگاه خبرنگاران جوان- در راستای اجرای طرح‌های جامع نظارتی و با هدف پیشگیری مؤثر از هرگونه تجاوز غیرقانونی به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی شهرستان زرند، گشت و پایش میدانی مشترک و منسجم پاسگاه ویژه منابع طبیعی با محیط زیست زرند در مناطق حساس و استراتژیک بادیز و اسفند اجرا شد.

رضا مصلح، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند، در این خصوص گفت: بررسی‌های میدانی نشان داد که در حال حاضر و در بازه زمانی مورد پایش، تخلفی که منجر به تخریب منابع طبیعی شده باشد، در این مناطق حساس صورت نگرفته است. این امر، نشان‌دهنده تأثیرگذاری مثبت گشت‌های پیشگیرانه در ماه‌های گذشته است. با این حال، آنچه اهمیت حیاتی دارد، تداوم این همکاری و به ویژه، حفظ این سطح از هم‌افزایی بین تمامی دستگاه‌های متولی است. همکاری بین منابع طبیعی و محیط زیست، خط مقدم دفاعی ما در برابر هرگونه تخریب پوشش گیاهی و سوءاستفاده‌های سودجویانه خواهد بود.

حفظ تنوع زیستی و تضمین پایداری زیستگاه‌های طبیعی زرند، نیازمند یکپارچگی در رویکردهاست، با تقویت هماهنگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی، از ورود هرگونه عامل مخرب به اکوسیستم منطقه جلوگیری می‌شود.

این اقدام هماهنگ و منسجم، که اکنون با افزایش هوشیاری و مسئولیت‌پذیری شهروندان تقویت شده است، نقشه راهی روشن و پایدار برای حفاظت کامل از طبیعت ارزشمند شهرستان زرند ترسیم می‌کندو نشان می‌دهد که آینده سبز این منطقه در گرو تعامل سازنده بین مسئولین و مردم خواهد بود.

منبع:منابع طبیعی