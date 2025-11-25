سنای استرالیا، سیاستمدار افراطی راست‌گرا را به دلیل پوشیدن برقع به مجلس تعلیق کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سنای استرالیا روز سه‌شنبه «پالین هانسون»، سناتور افراطی راست‌گرا را به دلیل پوشیدن برقع در مجلس به عنوان یک اقدام تبلیغاتی در کمپین خود برای ممنوعیت این پوشش اسلامی در اماکن عمومی، به مدت هفت روز تعلیق کرد. این اقدام وی با محکومیت گسترده قانونگذاران رو‌به‌رو شد.

هانسون روز دوشنبه و پس از آنکه به او اجازه ارائه طرح ممنوعیت برقع و سایر پوشش‌های صورت در اماکن عمومی داده نشد، در مجلس سنا برقع پوشید. اقدام وی به سرعت با اتهامات نژادپرستانه از سوی قانونگذاران مسلمان مواجه شد.

«پنی وونگ»، وزیر امور خارجه دولت کارگر میانه‌چپ در سنا گفت: «تئاتر سطحی و نفرت‌پرورانه سناتور هانسون، پارچه اجتماعی ما را می‌درد و معتقدم استرالیا را تضعیف می‌کند و همچنین پیامد‌های بی‌رحمی برای بسیاری از آسیب‌پذیرترین افراد ما دارد.»

وی افزود: «سناتور هانسون یک دین کامل را مورد تمسخر و توهین قرار داد، دینی که نزدیک به یک میلیون استرالیایی آن را رعایت می‌کنند... من هرگز کسی را اینقدر بی‌حرمت به (مجلس) ندیده‌ام.»

یک طرح استیضاح رهبر حزب یک ملت با رأی ۵۵ به ۵ تصویب شد.

حزب یک ملت که از رشد احساسات ملی‌گرایی و سیاست‌های ضدمهاجرتی بهره برده، حضور خود در سنا را به چهار کرسی افزایش داده و در انتخابات عمومی ماه مه دو کرسی به دست آورد. نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که حمایت از هانسون و حزب یک ملت بیشتر افزایش یافته است.

هانسون گفت که بر دیدگاه‌های خود در مورد برقع پایبند است و استدلال کرد که هیچ دستورالعملی برای پوشش در پارلمان وجود ندارد.

او به خبرنگاران در کانبرا گفت: «اگر می‌توانید در بانک یا هر مکان دیگری که به شما می‌گویند کلاه خود را بردارید، با کلاه ایمنی وارد شوید، چرا برقع باید متفاوت باشد؟»

وی افزود: «من بر سر مواضعم و آنچه به آن اعتقاد دارم می‌ایستم و به این کار ادامه خواهم داد. این مردم هستند که در مورد من قضاوت خواهند کرد.»

هانسون، که سناتور ایالت کوئینزلند است، اولین بار در دهه ۱۹۹۰ به دلیل مخالفت شدیدش با مهاجرت از آسیا و پناهندگان به شهرت رسید و مدت‌هاست که علیه پوشش اسلامی اقدام می‌کند.

این دومین باری است که هانسون در پارلمان برقع پوشیده است. او پیش از این در سال ۲۰۱۷ نیز با انجام چنین کاری خواستار ممنوعیت سراسری این پوشش شده بود.

