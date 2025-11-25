باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- شاپور کرمی‎ ‎اظهار کرد: باهدف حمایت ازکشاورزان وافزایش امنیت غذایی، نود ‏هزارو ‏‏۲۹۰ تن کود یارانه‌ای ‏شامل ازته، فسفاته و پتاسه دراستان تامین، تدارک و ‏توزیع شده است‎. ‎

وی افزود: ‏از ابتدای سال جاری تا اواخرآبان از این میزان کود‌های کشاورزی ‏یارانه‌ای هشتادو سه هزارو ۵۰ تن ‏شامل هفتاد و دو هزارو ۸۰۰ تن کود‌های ‏ازته، پنج هزارو ۳۰۰ تن فسفاته و چهار هزارو ۹۵۰ تن پتاسه به منظورحمایت از ‏کشاورزان و افزایش بهره‌وری تولید در سطح استان توزیع شده است‎. ‎

وی بیان کرد: از ابتدای آذرماه، توزیع حواله کود‌های شیمیایی یارانه‌ای برای ‏باغداران استان آغاز شده است. ‏

کرمی با تأکید بر نقش اساسی تأمین به‌موقع نهاده‌ها در پایداری تولید، گفت: ‏کود‌های عرضه‌شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ‏ از کیفیت مطلوب و ‏استاندارد‌های لازم برخوردار بوده و توزیع آنها در راستای الگوی کشت و ‏بهره‌برداری اصولی از منابع تولید انجام می‌گیرد. ‏

وی افزود: مصرف بهینه کود‌ها می‌تواند میزان تولید محصولات کشاورزی را بیش ‏از ۶۰ درصد افزایش دهد. ‏

کرمی بیان کرد: در حال حاضر، انواع کود مورد نیاز کشاورزان در عاملین ‏توزیع، کارگزاران بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی ‏استان موجود است و کشاورزان می‌توانند بر اساس نیاز خود نسبت به تهیه آن ‏اقدام نمایند. ‏

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان در پایان گفت:هدف از این اقدامات ‏، حمایت ازتولید داخلی، افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و تضمین ‏پایداری امنیت غذایی در استان است. ‏

گفتنی است؛ یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۸ هکتار از مساحت کردستان به ‏اراضی کشاورزی اختصاص دارد که این میزان حدود پنج درصد اراضی ‏کشاورزی کشور را تشکیل داده است؛ ۹۶ درصد سطح اراضی کشاورزی استان ‏هم به کشت سالانه محصولات زراعی و سطح آیش (بدون کشت) و چهار درصد ‏به عبارتی بیش از ۵۰ هزار هکتار آن هم به اراضی باغی اختصاص پیدا کرده ‏است‎. ‎