باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- شاپور کرمی اظهار کرد: باهدف حمایت ازکشاورزان وافزایش امنیت غذایی، نود هزارو ۲۹۰ تن کود یارانهای شامل ازته، فسفاته و پتاسه دراستان تامین، تدارک و توزیع شده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا اواخرآبان از این میزان کودهای کشاورزی یارانهای هشتادو سه هزارو ۵۰ تن شامل هفتاد و دو هزارو ۸۰۰ تن کودهای ازته، پنج هزارو ۳۰۰ تن فسفاته و چهار هزارو ۹۵۰ تن پتاسه به منظورحمایت از کشاورزان و افزایش بهرهوری تولید در سطح استان توزیع شده است.
وی بیان کرد: از ابتدای آذرماه، توزیع حواله کودهای شیمیایی یارانهای برای باغداران استان آغاز شده است.
کرمی با تأکید بر نقش اساسی تأمین بهموقع نهادهها در پایداری تولید، گفت: کودهای عرضهشده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از کیفیت مطلوب و استانداردهای لازم برخوردار بوده و توزیع آنها در راستای الگوی کشت و بهرهبرداری اصولی از منابع تولید انجام میگیرد.
وی افزود: مصرف بهینه کودها میتواند میزان تولید محصولات کشاورزی را بیش از ۶۰ درصد افزایش دهد.
کرمی بیان کرد: در حال حاضر، انواع کود مورد نیاز کشاورزان در عاملین توزیع، کارگزاران بخش خصوصی، اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی استان موجود است و کشاورزان میتوانند بر اساس نیاز خود نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.
مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان در پایان گفت:هدف از این اقدامات ، حمایت ازتولید داخلی، افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و تضمین پایداری امنیت غذایی در استان است.
گفتنی است؛ یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۸ هکتار از مساحت کردستان به اراضی کشاورزی اختصاص دارد که این میزان حدود پنج درصد اراضی کشاورزی کشور را تشکیل داده است؛ ۹۶ درصد سطح اراضی کشاورزی استان هم به کشت سالانه محصولات زراعی و سطح آیش (بدون کشت) و چهار درصد به عبارتی بیش از ۵۰ هزار هکتار آن هم به اراضی باغی اختصاص پیدا کرده است.