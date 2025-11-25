باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ شهباز حسن پور در نشست خبری درجمع خبرنگاران کرمان گفت: انصافا با تمام وجود ممنون تمام رسانه هاهستم چرا که حضور شما قوت قلب و راهگشای مسائل هست.

وی بیان کرد: ۳۲ نامه با رییس جمهور مکاتبه کردم که اغلب سوالات خبرنگاران در نشست خبری قبلی ما بود که پاسخ داده شده و از شخص رئیس جمهور دستور برای اجرا گرفتیم.

حسن پور تصریح کرد: مردم مسائل ومشکلات عدیده‌ای دارند و بعضا بچه‌های مردم به سبب کم توجهی‌ها سوتغذیه می‌گیرند ومشکلات معیشتی مردم زیاد شده است.

وی افزود: بیش از ۲ همت به پیمانکار پروژه انتقال آب بدهکاریم استاندار معاونین وی زیاد کارکردند باتوجه شناختی به بعضی وزرا دارم نمره دولت کرمان نسبت به مرکزی خیلی بهتر است و شرایط گونه ای است که پنج تن از وزرا در آستانه رسیدن به مجلس برای استیضاح و خداحافظی هستند.

وی گفت: اکنون جلسه برنامه ریزی اقتصادی باحضور محسن رضایی بود گفتم هرکسی شعاری میدهد دولت بعدی حذف میکند اکنون برخی ادارات محدودیت برای ۳۰۰ متر زمین دارند.

وی گفت: خبرنگاران باید روزانه از مدیران استان درخواست پاسخگویی داشته باشند سوال کردند چرا از نماینده سیرجان به کرمان تغییر موقعیت دادم، به عنوان نماینده سابق سیرجان اگر موفق بودیم مطالبه گری بالای رسانه‌ها در سیرجان بود که درکرمان کمتر است.

حسن پور افزود: این ظلم تاریخی به شهرستان کرمان شده چرا که حداقل این شهر می‌توانست تبدیل به ۵ شهرستان شود.

وی بیان کرد: آب خلیج فارس متعلق به ماایرانیان است وما مطالبه خط دوم انتقال آب خلیج فارس به کرمان، راور و فلات مرکزی ایران رانیز دنبال می‌کنیم و حاکمیت وظیفه اش تامین اب شرب بهداشتی مردم است.

بیش از ۱۰ پروژه ناتمام گردشگری در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: دربحث گردشگری بیش از ۱۰ پروژه ناتمام داریم در استان وسال قبل به ۴۰ بوم گردی وام داده شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های مختلف حوزه انتخابی اظهار کرد: هرجا ملت هست آنجا مجلس است، هرکسی حق مرخصی دارد بنده نیز بین مردم حاضر می‌شوم و خوشبختانه با دیگر نمایندگان هیچ مشکلی نداریم.

حسن پور افزود: یک متر آزاد راه در استان کرمان نداریم، وزیر راه را به کرمان دعوت کردیم و ۸۰ مصوبه از وزیر راه گرفتیم که رسانه ومدیران راه استان باید سرانجام آن را پیگیری کنند.

وی گفت: صادقانه جشنواره حضور مسئولین در استان را بدون هیچ جریان سیاسی یا چشمداشت و خاص، انجام دادم تا به مسائل و مشکلات خاص استان رسیدگی شود.

وزیر ورزش درخصوص اقدامات برای جوانان پاسخگو باشد

نماینده کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: اینکه در حوزه اشتغال جوانان وزیر ورزش چقدر کارکرده جای سوال است، کار وزیر رسیدگی به چندتیم مطرح ورزشی نیست، بلکه وزیر ورزش وجوانان هست وباید برای دیدن مشکلات این نسل ودیدن از نزدیک به کرمان بیاد.

وی گفت: در بحث نظارت، دفعه قبل همه مسائل باشگاه ورزشی مس پیگیری کردیم و جلساتی برگزار شد که باید از مدیران باشگاه سوال کرد.

اگر ایران رود اجرا شده بود نیاز به انتقال آب نداشتیم

حسن پور افزود: روزی بحث انتقال آب خلیج فارس مطرح را کردند ما ازقبل کارخوبی درقالب پروژه ایران رود مطرح کردیم که ۱۰۰ سال قبل باید شروع میکردیم تا این پروژه به سرانجام برسد نه اینکه با دلار‌های زیاد کاررا پیش ببریم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: ۲۰ میلیون جمعیت کشور در بیش از ۵۰ درصد خاک کشورزندگی می‌کنند آن هم با کمترین رفاه وبیشترین محرومیت، مجموعه شرق برخلاف نیازهایش کمترین نماینده را درمجلس دارد.

وی گفت: مدیران کشور باید به مساله بی توجهی به شرق کشور پایان دهند تا کی شرق وغرب کشور در توجهات و رسیدگی متفاوت ازهم باشند.

وی درجواب سوالی درخصوص چرایی مطرح کردن کشت موادمخدر برای دارو درکرمان گفت:در نشست با وزیربهداشت کاملا مساله را مطرح کردیم، اینکه برای تولید دارو‌های بیماران استان درخواست کشت دادیم، آیا بد است؟ اینکه مثلا ۱ هزار هکتار صداسیما زمین محصور شده با چاه آب دارد از آن استفاده بهینه شود عیب دارد چرافقط یکی از وزارتخانه‌ها ۸ هزارهکتار زمین بلاتکلیف دراین استان دارد، باید تکلیف این‌ها مشخص شود.

شرکت های بزرگ اقتصادی خریدهایشان را به کرمان بیاورند

وی گفت: شهرستان راور ۹۹ درصد اشتغال دارد و در سال جاری رتبه دوم استان است، دستگاه‌های نظارتی باید کنترل شرایط اقتصادی و قیمت گذاری را بیشتر کنند چرا که یکی از دلایل و شاخص‌های شاخص فلاکت در استان این چندنرخی بودن‌ها در جای جای استان است و مشکل اصلی ما این است که خرید‌های شرکت‌های صنعتی معدنی در کرمان انجام نمی‌شود.

وی افزود: باید در تامین اعتبار خیلی پروژه‌ها مولدسازی را دنبال کنیم.

حسن پور باقدردانی از مدیران راه گفت: در گردنه خراسانی کار انجام شده و منتظر سفر وزیر راه برای برخی افتتاحیه‌های حوزه راه هستیم، جاده کرمان به راور ۲۳ کیلومتر آماده است و طبق قول پیگیریم که هر ماه یک کیلومتر ازاین جاده آسفالت شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: سال گذشته ۳۶ هزار دانش اموز اتباع داشتیم اکنون ۲۰ هزارتا شدند و گفتیم باید در مدارس غیرانتفاعی بروند وهزینه کنند ماهنوز مدارس کانکسی داریم، دوستان خیر مدرسه ساز پروژه هایشان را به خارج استان نبرند.

وی گفت: ۲۰ مدرسه درشهر کرمان را به زودی به بهره برداری می‌رسانیم باید از کمک‌های استاندار و مدیرکل مالیاتی که نیز نهایت همراهی را برای ساخت این مدارس دارند، قدردانی کرد.

مدارس متخلف دانش آموزان افاغنه را ثبت نام کردند

وی تاکید کرد: ۷۰۰ مدرسه امسال تخلف کردند دانش آموزان افاغنه را ثبت نام کردند که ممنوع بود، این درحالی است که ۵۰۰ تبعه غیرمجاز را هفته قبل اخراج کردیم.

حسن پور افزود: برای اولین بار ۱ و ۶ همت از حقوق دولتی معادن به کرمان وارد شد که در شورای برنامه ریزی استان محل هزینه آن مشخص خواهد شد که عمدتا باید در حوزه راه‌های استان خرج شود، که بنده اعتقاد دارم در کنار مدیران استان و بازرس کل و رسانه‌ها این تلاش ۱۰ ساله مدیر کل صمت استان بود.