کاریکاتور روز / پشت پرده رسوایی اپستین؛ ردیابی شبکه فساد از جزیره اپستین تا کاخ سفید

پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی و مقامهای سیاسی و مشهور که با او در ارتباط بودند، طی ماههای گذشته، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعها در آمریکا، تبدیل شده و یکی از چالشهای بزرگ دولت فعلی این کشور، شده است. انتشار اسناد جدید مربوط به پرونده جفری اپستین، ترامپ و شماری از اطرافیانش را با چالشهای جدیدی مواجه کرده است. دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا بهتازگی اسنادی را منتشر کردند که به گفته آنها، پرسشهای جدیدی در مورد روابط ترامپ با جفری اپستین و میزان اطلاع وی از سوءاستفاده اپستین از دختران زیر سن قانونی و قاچاق آنها ایجاد کرده است. جفری اپستین، مرد ثروتمندی بود که بیشتر به دلیل معاشرت با چهرههای مشهور نظیر دونالد ترمپ و شاهزاده اندرو معروف بود و در حالی که در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی بود، در زندان به طرز مشکوکی خودکشی کرد. اکنون پرده از یکی از تاریکترین شبکههای قدرت در نظام مافیایی سرمایه داری برداشته شده و اسامی کامل افراد مرتبط با جزیره اپستین در رسانهها منتشر شده است. این فهرست که شامل سیاستمداران غربی و سران دولتی، میلیاردرها و شخصیتهای بینالمللی است، گوشهای از سیستم فاسد حاکم بر روابط قدرت جهانی را نشان میدهد که در آن ثروت و موقعیت، قانون شکنی را توجیه میکند. در تازهترین گزارش «کاریکاتور روز»، کاریکاتوریستهای سرشناس جهان، با قلمی برنده، پرده از یکی از تاریکترین پروندههای فساد سازمانیافته گسترده جهانی برداشتند. این گزارش، ردیابی زنجیره فساد سیاستمداران آمریکایی که از جزیره خصوصی اپستین، تا کاخ سفید، امتداد دارد را، روایت تصویری میکند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی