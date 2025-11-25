شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم عزاداری آموزشگاه شهید مطهری شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان و به همت کانون غریب الغربا برگزار شد. این مراسم با حضور دانش‌آموزان، کادر مدرسه و خادمیاران رضوی با هدف ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) اجرا شد و دانش آموزان در سوگ شهادت بانوی دوعالم اشک ماتم ریختند.
شهروندخبرنگار ما قیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

