باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم عزاداری آموزشگاه شهید مطهری شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان و به همت کانون غریب الغربا برگزار شد. این مراسم با حضور دانشآموزان، کادر مدرسه و خادمیاران رضوی با هدف ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) اجرا شد و دانش آموزان در سوگ شهادت بانوی دوعالم اشک ماتم ریختند.
