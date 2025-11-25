مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور سبزوار–بردسکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور سبزوار–بردسکن خبر داد و اعلام کرد که در این حادثه ۲ نفر جان باختند و ۴۳ نفر مصدوم شدند.

وی گفت: بامداد امروز (۴ آذر ۱۴۰۴) یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۴۶ محور سبزوار–بردسکن واژگون شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امدادی پایگاه شهدای ابراهیم‌آباد سبزوار به محل اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه، دو نفر از مصدومان توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

منبع تسنیم

برچسب ها: حادثه ، تصادف
خبرهای مرتبط
تصادف زنجیره‌ای در جاده قوچان به مشهد ۱۱ مصدوم در پی داشت
نایب رییس کمیسیون بهداشت:
بیمه سلامت سرمایه‌گذاری ملی است
۲ کشته و ۱۶ مصدوم در تصادف مینی‌بوس و سواری در جاده مشهد - سرخس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحول در نظام ارتقای اساتید/ کاهش مهاجرت نخبگان اولویت دولت است
آخرین اخبار
تحول در نظام ارتقای اساتید/ کاهش مهاجرت نخبگان اولویت دولت است