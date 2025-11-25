باشگاه خبرنگاران جوان - حمید قنبری در بازدید از طرح مترو قم روند اجرای این طرح را مثبت و رو به پیشرفت ارزیابی کرد و با بیان اینکه فعالیتهای عمرانی مترو در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: خوشبختانه بخش عمدهای از کار پیش رفته و تنها برخی موانع برای بهرهبرداری نهایی باقی مانده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، یکی از چالشهای باقیمانده را مربوط به تعهدات طرف خارجی عنوان کرد و افزود: بخشی از مشکلات به همکاری طرف خارجی برمیگردد که باید سرعت بیشتری بگیرد که وزارت امور خارجه از طریق نمایندگیهای خود در خارج از کشور این موضوع را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد تا روند تکمیل پروژه تسریع شود.
قنبری با اشاره به همراهی مجموعه مدیریت استان تأکید کرد: شهرداری قم، استانداری و شورای شهر پیگیریهای خوبی داشتهاند، اما لازم است این تلاشها با استمرار بیشتری ادامه یابد.
قنبری همچنین به درخواستهای مطرحشده درباره کاهش بروکراسی اداری اشاره کرد و گفت: هرگونه مطالبه برای تسهیل مراحل اداری به وزارت خارجه ارسال خواهد شد و ما نیز تلاش میکنیم از طریق دیپلماسی اقتصادی، گرههای موجود در مسیر تکمیل طرح را برطرف کنیم.
منبع:شهرداری قم