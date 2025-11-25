باشگاه خبرنگاران جوان _ انوشیروان محسنیبندپی در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری اظهار کرد: واقعیتهای موجود میتواند شرایط را فراهم کند تا توانمندیها و پتانسیلهای گردشگری کشور بهدرستی شناخته شود و نمایشگاهها در این روند نقشی جدی ایفا میکنند.
وی ادامه داد: یکی از راهبردهای اصلی وزارتخانه، حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی و برگزاری رویدادهای داخلی است تا با بهرهگیری از دیپلماسی گردشگری، ظرفیتها به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی شود.
معاون وزیر به اجلاس جهانی گردشگری اشاره کرد و گفت: در این اجلاس تفاهمنامهای برای ایجاد مرکز راهبردی صنایع دستی و گردشگری امضا شد و مذاکراتی با کشورهایی از جمله عراق، عمان، کامبوج، ازبکستان، چین، هند و ارمنستان انجام گرفت. حضور محدود وزیر گردشگری عربستان فقط با وزیر ایران، نشاندهنده اهمیت ظرفیتهای گردشگری کشور در سطح منطقه است.
بسته تسهیلات ۴۰ همتی صنعت گردشگری
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی با اشاره به حمایتهای مالی از بخش گردشگری گفت: در سال ۱۴۰۴، صنعت گردشگری از ۴۰ همت تسهیلات بانکی بهرهمند شده است. ۸ همت از صندوق توسعه ملی، ۲۰ همت از محل اوراق قرضه و ۱۴ همت از بند ب تبصره ۱۸ برای توسعه بومگردیها در نظر گرفته شده است که از این مقدار، ۶ همت توسط ستاد و ۸ همت توسط استانها با بهره چهار درصد پرداخت میشود.
وی افزود: دو هزار ۷۴۷ پروژه نیمهتمام گردشگری در کشور وجود دارد و اگر منابع موجود میان همه آنها توزیع شود، هیچیک به نتیجه نخواهد رسید؛ به همین دلیل شرط دریافت وام، رسیدن به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی تعیین شده است.
محسنیبندپی با اشاره به افزایش اختیارات استانها گفت: بسیاری از درخواستها دیگر نیازی به ارسال به تهران ندارد و همین موضوع فرآیندها را چابک کرده است.
وی همچنین از تخفیف ۸۰ درصدی عوارض ساخت هتل از سوی شهرداری تهران و معافیت ۱۰۰ درصدی تجهیزات گردشگری از عوارض گمرکی خبر داد.
گردشگری پایدار؛ مقابله با بحران کمآبی و تغییرات اقلیمی
محسنیبندپی درباره تأثیر بحران کمآبی و گرمایش زمین بر گردشگری گفت:کاهش بارشها و افزایش دما بر ظرفیتپذیری مقاصد پرگردشگر اثرگذار است و باید به سمت توسعه گردشگری پایدار برویم. هتلهای سبز در کشور شناسایی و درجهبندی شدهاند و استانداردهای کاهش مصرف آب، مدیریت پسماند و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در حال اجراست.
وی افزود: هوش مصنوعی نیز در آینده برای مدیریت مصرف منابع و کاهش ردپای کربن در تأسیسات گردشگری به کار گرفته خواهد شد. پایش ردپای کربن در برخی روستاهای نمونه آغاز شده و تیمهای دانشگاهی در این زمینه همکاری دارند.
رشد آماری گردشگری و تغییر راهبردها پس از جنگ ۱۲ روزه
معاون وزیر گردشگری با ارائه آمار ورود گردشگران گفت: در فروردین امسال نسبت به فروردین ۱۴۰۳ رشد ۴۴ درصدی داشتیم، اما با آغاز بحران در خرداد، ورودیها ۲۲ درصد کاهش یافت. این رقم در تیر به ۵۲ درصد، مرداد ۲۸ درصد و شهریور ۱۸ درصد منفی رسید، اما از مهرماه روند رو به بهبود شروع شد؛ ۱۱ درصد رشد در مهر و ۷ درصد رشد مثبت در آبان ثبت شد و تاکنون حدود ۷۵۰ هزار گردشگر وارد کشور شدهاند.
وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، تمرکز بیشتری بر گردشگری زیارتی و سلامت قرار گرفت؛ حوزههایی که کمتر تحت تأثیر جنگ روانی قرار میگیرند. مذاکرات مشترکی با عراق انجام شده تا گردشگری تلفیقی سیاحتی و زیارتی میان مشهد، اصفهان و شیراز اجرا شود.
معاون گردشگری در پایان گفت: اصفهان یکی از استانهای پیشرو در توسعه تأسیسات بومگردی بوده و استاندار اصفهان بالاترین سهم تخصیص برای ایجاد زیرساختهای بومگردی را ثبت کرده است. سیاست وزارتخانه تمرکز بر توسعه زیرساختها و بهرهوری حداکثری از ظرفیت مقصدهای کلیدی مشهد، اصفهان و شیراز است.
اعلام آمادگی اصفهان برای میزبانی رویدادهای بزرگ
در ادامه مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان اظهار کرد: مدیران استان همواره در سختترین شرایط همراه مردم و نظام بودهاند و امروز نیز با تکیه بر ایدههای نو و ظرفیتهای بینظیر اصفهان، میتوانیم گامهای بلندی در توسعه گردشگری برداریم.
وی افزود: رویدادهای گردشگری در اصفهان پیشینهای موفق دارند و تجربهای تکرارشدنی هستند. اصفهان فقط روی کاغذ یک شهر گردشگری نیست؛ در عمل هم به دلیل تنوع ظرفیتها از گردشگری تاریخی و فرهنگی تا طبیعتگردی، مقصدی بیهمتا بهشمار میرود. از جاذبههای طبیعی مانند عباسآباد و کلاهگازی گرفته تا میراث ارزشمند سلجوقی و صفوی همه ثروتهایی هستند که این شهر را ممتاز کردهاند.
ورود فناوری و هوش مصنوعی به عرصه گردشگری
جمالینژاد یکی از محورهای مهم تحول در گردشگری را بهرهگیری از فناوریهای نوین دانست و گفت: در برنامه بزرگداشت ۲۵ آبان، با استفاده از هوش مصنوعی و رباتیک توانستیم روایتهای شهدا، از جمله شهید خرازی و شهید همت را بازآفرینی کنیم؛ تجربهای که تأثیر عمیقی بر مردم گذاشت. این اتفاق نشان داد که میتوانیم در معرفی تاریخ و هویت اصفهان، رویکردهای نوینی ارائه دهیم و این ظرفیت را در حوزه گردشگری نیز گسترش دهیم.
تلاش برای جبران کاهش گردشگران خارجی
استاندار با اشاره به شرایط دشوار منطقه گفت: در شرایطی که گردشگری جهانی پس از جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای امنیتی با چالش جدی مواجه شده، جذب گردشگر خارجی برای اصفهان سختتر شده است. با وجود این، تلاش کردهایم ظرفیت هتلها را افزایش دهیم و به ضریب اشغال قابل قبولی برسیم.
وی راهبرد استان را تقویت گردشگری داخلی و گسترش همکاریهای فرهنگی عنوان کرد و افزود:در کنار جذب گردشگران خارجی، باید ظرفیت گردشگری داخلی را تقویت کنیم. همچنین در حال برنامهریزی برای هفتههای فرهنگی با کشورهایی همچون اندونزی و مالزی هستیم تا تبادل گردشگری و فرهنگی توسعه یابد.
جمالینژاد در پایان تصریح کرد: اصفهان آمادگی کامل برای میزبانی رویدادهای بزرگ ملی و بینالمللی را دارد. این موضوع را در دیدار با رؤسای فدراسیونهای ورزشی، مسئولان وزارتخانهها و نمایندگان نهادهای ملی اعلام کردهایم. چنین رویدادهایی علاوه بر توسعه ورزش، به رونق گردشگری و ارتقای نشاط اجتماعی کمک میکند.
