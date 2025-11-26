یکی از دستورکارهای امروز مجلس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوچهل‌وپنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

تقاضای یک فوریت در مورد لایحه جنایات بین‌المللی نیز در دستور روز جاری قرار دارد.

۱۲:۱۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اصلاحی وحود ندارد و اگر هم مهریه به ۱ سکه هم که کاهش یابد با این گرانی ها امکان ازدواج وحود ندارد
۱۰:۲۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
یک سکه تمام 100 میلیون تومان است جوانی که شغل ندارد درآمد زیر خط فقر دارد باید 40 سال برای این صد میلیون کار و پس انداز کند اونم با این همه وام و هزینه ها وووو
۱۰:۲۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۰:۲۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
5 عدد سکه برای مهریه زیاد هم است دخترا پول دارند پولشان و ملک خودشان برای خودشان ثبت کنند
سید
۱۰:۰۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
سید
۱۰:۰۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
۱۴ سکه تمام
آرش
۰۸:۴۴ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
آرش
۰۸:۴۴ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
از این مجلس ما آبی گرم نمیشه این هم مثل همون داستان اصلاح سربازی فکر نکنم به تایید نهایی برسه
