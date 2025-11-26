خراسان جنوبی قطب تولید زرشک بی دانه در ایران و جهان است و میزان تولید این محصول در استان، حدود ۱۳۰ هزار تن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خراسان جنوبی در زمینه کشاورزی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. یکی از محصولات خاص این استان زرشک بی دانه است.

۹۸ درصد زرشک بی دانه دنیا در خراسان جنوبی تولید می‌شود و در دنیا، سکوی اول از آن خاوران ایران است.

این روز‌ها هم زمان برداشت یاقوت سرخ کویر است که کشاورزان را به خود مشغول کرده است.

یکی از زرشک کاران روستای مهمویی بیرجند گفت: امسال اصطلاحا سال بار درخت زرشک است و محصول خوبی را برداشت می‌کنیم.

او افزود: درختان زرشکی داریم که از ۵ تا ۵۰ سال سن دارند و از هر درختچه حدود ۲۰ کیلوگرم زرشک‌تر را می‌توان برداشت کرد.

یکی دیگر از کشاورزان نیز بیان کرد: برای خشک کردن زرشک ۲ روش وجود دارد؛ در روش اول زرشک‌ها را در خرمن پهن می‌کنیم و پس از ۱۲ روز، دانه‌های خشک شده را جمع آوری می‌کنیم.

او گفت: در روش دیگر و به اصطلاح محلی، زرشک‌ها را با شاخه‌های آن تالار می‌کنیم و در اسفند ماه، دانه‌های خشک شده زرشک از شاخه‌ها جدا می‌شوند.

اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان رتبه نخست کشور در تولید زرشک را دارد، گفت: سطح زیر کشت زرشک در خراسان جنوبی به ۲۷ هزار و ۱۹۶ هکتار رسیده است.

او افزود: با تولید سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن زرشک، خراسان جنوبی حدود ۹۸ درصد نیاز کشور به این محصول را تأمین می‌کند.

اسفندیاری اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، ۱۲ هزار و ۸۸۹ تن از محصول تولیدی زرشک استان در صنایع تبدیلی و غذایی مورداستفاده قرار گرفته است.

به گفته کشاورزان، بخشی از زرشک تولیدی به کشور‌های عربی و بخشی نیز به ترکیه صادر می‌شود؛ قسمتی از زرشک استان نیز در کارخانه‌های فرآوری به آب زرشک و نوشیدنی زرشک تبدیل می‌شود.