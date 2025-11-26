باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ نادری سرپرست پلیس راه لرستان در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ محور‌های اسلام‌آباد، سه‌راهی زانوگه و پلدختر به‌عنوان اصلی‌ترین محور‌های بحرانی شناخته شدند.

به گفته وی، بررسی‌های شش ماهه نخست امسال نیز نشان می‌دهد که محور‌های نورآباد–هرسین، اراک–بروجرد و همچنین محور‌های سلسله–خرم‌آباد به فهرست جدید محور‌های پرتردد و حادثه‌خیز استان اضافه شده‌اند.

سرهنگ نادری با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای اظهار داشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد مطالعه، ۸۲ درصد تصادفات توسط رانندگان بومی رخ داده و سواری‌ها با ۷۳ درصد بیشترین سهم را در این حوادث دارند. پس از آن خودرو‌های سنگین با ۱۳ درصد، وانت‌بار‌ها با ۱۲ درصد و موتورسیکلت‌ها با ۲ درصد در وقوع حوادث نقش داشته‌اند.»

وی با تأکید بر اینکه دوران مدیریت سنتی ترافیک در جاده‌ها به پایان رسیده است، گفت: «تجهیزات هوشمند پایش ترافیک تنها راه مؤثر کنترل ایمنی و کاهش حوادث است. در حال حاضر ۹۴ دوربین کنترل سرعت، ۳۵ سامانه نظارت تصویری و ۷۸ دستگاه ترددشمار در محور‌های استان فعال است.»

سرپرست پلیس راه لرستان ادامه داد: «اگرچه گام‌های مهمی برای توسعه زیرساخت‌های هوشمند برداشته شده، اما این تجهیزات هنوز کافی نیست. در ماه‌های آینده ۲۸ دستگاه پایش هوشمند جدید به جاده‌های لرستان اضافه خواهد شد.»

نادری افزود از اواخر سال ۱۴۰۲، سامانه‌های نظارتی استان به‌صورت برخط فعالیت می‌کنند و به جای سرعت لحظه‌ای، متوسط سرعت خودرو‌ها را ثبت و محاسبه می‌کنند؛ رویکردی که به گفته او نقش مهمی در افزایش دقت برخورد با تخلفات و کاهش سرعت‌های غیرمجاز دارد.

رشد چشمگیر خودرو‌ها و فشار بر جاده‌ها

سرپرست پلیس راه لرستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «از سال ۱۳۹۵ تاکنون شاهد رشد ۵۰۰ درصدی تعداد خودرو‌های در حال تردد در جاده‌های کشور بوده‌ایم؛ رشدی که فشار سنگینی بر شریان‌های اصلی حمل‌ونقل وارد کرده است.»

به گفته وی، حمل‌ونقل عمومی در مقایسه با خودرو‌های شخصی ایمنی بالاتر و سهم مهمی در کاهش تعداد سوانح و بار ترافیک دارد، اما این ظرفیت در لرستان کمتر از حد مطلوب مورد توجه قرار گرفته است.

نادری با اشاره به مشکلات درون‌شهری اضافه کرد: «استفاده گسترده از خودرو‌های شخصی علاوه بر افزایش احتمال تصادفات، موجب اتلاف بیشتر انرژی و افزایش آلودگی هوا در شهر‌های استان می‌شود.»