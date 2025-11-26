باشگاه خبرنگاران جوان- چند شب قبل مرد سالخورده‌ای در تماس با پلیس از سرقت خانه‌اش توسط چند مرد مسلح خبر داد. وقتی کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت به خانه مرد سالخورده رفتند، وی گفت: «من و همسرم در پذیرایی نشسته بودیم که متوجه سر و صدایی از داخل اتاق شدم، خودم را به اتاق رساندم و با سه مرد نقابدار مواجه شدم. آنها با مشاهده من اسلحه‌ای که به همراه داشتند را به سمتم گرفته و دست و پای من و همسرم را بستند و از خانه‌ام حدود ۳ میلیارد تومان سرقت کردند.»

بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل سرقت نشان داد که چهار مرد سوار بر خودروی سمند مقابل خانه مرد سالخورده توقف کرده و سه نفر از آنها در حالی که نقاب به چهره داشتند از خودرو پیاده شده و از طریق بالکن وارد خانه مالباخته شده‌اند.

تحقیقات برای دستگیری سارقان ادامه داشت که کارآگاهان پلیس با شکایت‌های مشابه مواجه شدند، اما سارقان فقط در دو سرقت از اسلحه استفاده کرده بودند. در حالی که ردیابی‌های پلیسی ادامه داشت مأموران هنگام گشت در یکی از خیابان‌ها متوجه درگیری سرنشینان دو خودروی سمند و پژو شدند. با اینکه راننده خودروی سمند مقصر بود، اما سعی داشت با ایجاد دعوا و درگیری از محل فرار کنند.

مأموران بلافاصله با استعلام شماره پلاک خودرو دریافتند سرقتی است بنابراین سرنشینان خودروی سمند که ۴ مرد بودند، بازداشت شدند.

در بازرسی از خودروی متهمان یک قبضه کلت کمری نیز کشف شد و متهمان که در برابر مدارک پلیسی قرار گرفته بودند لب به اعتراف گشودند و راز سرقت‌های سریالی از خانه‌های شمال پایتخت را برملا کردند. به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، متهمان در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفته و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

سرقت از خانه‌های شمال شهر

سرکرده باند که سابقه‌دار است در اعترافات خود گفت: «از نوجوانی وارد کار خلاف شدم سرقت در خانواده ما ارثی است پدر و پدر بزرگم هم سارق بودند. پدرم در زندان سکته کرد و عمرش را به شما داد.»

چرا دنبال درس و مدرسه نرفتی؟

من سواد درست و حسابی ندارم پارتی و تخصصی هم ندارم از طرفی یک‌بار که سرقت می‌کنی هرچقدر هم سهمت کم باشد از حقوق کارمندی که بیشتر است.

چرا اسلحه داشتین؟

برای محافظت از خودمان بود. از آن استفاده نکردیم فقط یک‌بار وارد خانه یک زوج سالخورده شدیم که خانه بودند و یک‌بار هم پیرمردی در خانه بود ما فقط برای ترساندن آنها از اسلحه استفاده کردیم و دست و پاهای‌شان را بستیم و سرقت را انجام دادیم.

در این سرقت‌ها چقدر گیرتان آمد؟

جمعاً حدود ۲۰ میلیارد تومانی بود. از یک خانه ۵‌میلیارد طلا، سکه، پول و دلار کشف کردیم. باورتان می‌شود آنها را در دیوار حمام جاساز کرده بودند. خیلی اتفاقی متوجه شدیم. همه جا را جست‌و‌جو کردیم، اما هیچ چیزی با ارزشی پیدا نکردیم. وقتی به سراغ سرویس بهداشتی و حمام رفتیم، جاساز را پیدا کردیم.

چه تعداد سرقت کردید؟

در این چند ماهی که از زندان آزاد شدم، ۱۳ خانه را سرقت کردیم. ما برای سرقت به تهران می‌آمدیم و بعد از انجام سرقت راهی شهرمان می‌شدیم و چند روزی به خودمان استراحت داده و دوباره راهی تهران شده و سرقتی دیگر را انجام می‌دادیم.

منبع: روزنامه ایران