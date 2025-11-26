باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: یک مرد ۳۸ ساله داخل مزرعه کشاورزی در منطقه گنج‌تپه از توابع شهرستان بهار در اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داد.

محمد مالمیر اظهارکرد: بر اساس اظهارات بستگان، این فرد هنگام تمیز کردن استخر زمین زراعی خود دچار حادثه شده است.

وی افزود: متوفی بر اثر بی‌احتیاطی و نداشتن مهارت در شنا، پس از سقوط در آب قادر به خروج نبوده و غرق شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان بیان کرد: ۹ نفر هفت‌ماهه امسال و هفت نفر در مدت مشابه سال گذشته در استان همدان بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند که این افزایش، زنگ خطری جدی برای هم استانی ها است.

مالمیر اضافه کرد: با توجه به افزایش غرق‌شدگی به‌ویژه در استخرهای کشاورزی، کانال‌ها و مخازن ذخیره آب، رعایت نکات ایمنی ضروری است به خصوص نباید برای تمیزکاری یا کار روزمره وارد استخرهای کشاورزی شد.

وی ادامه داد: این استخرها دارای لجن، عمق ناهمگون و دیواره‌های بسیار لغزنده هستند، بنابراین استفاده از طناب ایمنی، جلیقه نجات یا میله کمکی هنگام انجام کار در کنار آب ضروری است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان افزود: همراه داشتن یک فرد دیگر در زمان انجام کارهای مرتبط با آب به‌خصوص در مزارع، نصب حفاظ و تابلوهای هشداردهنده دور استخرها و کانال‌ها برای جلوگیری از سقوط ناگهانی، آموزش اصول شنا و مهارت‌های اولیه امداد و نجات به کشاورزان و کارگران محیط‌های آبی، جلوگیری کامل از نزدیک شدن کودکان به منابع آب بدون حفاظ، بررسی کف و لبه استخرها و جلوگیری از لغزندگی یا فرسودگی دیواره‌ها مورد تاکید است.

