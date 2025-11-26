براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۱ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای اهواز ۱۵۵، خرمشهر ۱۷۱، شادگان ۱۵۱، کارون ۱۶۸ و ماهشهر ۱۵۶ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که همگی در وضعیت قرمز و ناسالم هستند.

همچنین شاخص آلودگی هوا در شهرهای آغاجری ۱۰۸، آبادان ۱۰۸، بهبهان ۱۱۲، خرمشهر ۱۴۸، شوشتر ۱۳۰ و ملاثانی ۱۴۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

این شاخص در شهرهای امیدیه، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دشت آزادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل، هندیجان و هویزه قابل قبول ارزیابی و دهدز، رامهرمز و شوش نیز سه شهر با هوای پاک در خوزستان هستند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور