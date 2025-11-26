رئیس اداره افکار عمومی پلیس تهران بزرگ، نکاتی درباره پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا براتی رئیس اداره افکار عمومی پلیس تهران بزرگ درباره سرقت وسایل نقلیه گفت: وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت از جمله وسایل با ارزشی هستند که سارقان به سرقت آنها علاقه زیادی دارند، بر همین اساس باید از این سرقت با استفاده از برخی روش‌ها پیشگیری کرد.

وی افزود: علاوه بر اینکه ممکن است خود خودرو به سرقت نرود، برخی سارقان تنها وسایل داخل خودرو را سرقت می‌کنند، یعنی با روش‌های مختلف درب خودرو را باز کرده و وسایل داخل آن شامل ضبط، کیف و ... و یا حتی باطری و کامپیوتر خودرو را بدون اینکه خودرو را جا به جا کنند، سرقت می‌کنند، بر همین اساس اولین نکته در محافظت از وسایل نقلیه، محل پارک آنهاست.

رئیس اداره افکار عمومی پلیس تهران بزرگ ادامه داد: شهروندان توجه کنند که باید وسائل نقلیه خود را در محیط امن مثل پارکینگ‌ها پارک کنند ولی اگر در محل، پارکینگ مناسبی وجود نداشت، توقف در خیابان‌های شلوغ و پرنور توصیه می‌شود. یعنی به هیچ وجهه خودروی خود را در خیابان‌های خلوت و تاریک پارک نکنید؛ زیرا امکان به سرقت رفتن آن بیشتر می‌شود.

براتی گفت: استفاده از برخی قفل‌های اضافی بعد از دزدگیر نیز می‌تواند سرعت سارقان را کم کرده و در نتیجه از به سرقت رفتن خودرو جلوگیری کند. همچنین دقت کنید که نصب دزدگیر مناسب، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: استفاده از قفل فرمان، قفل پدال یا قفل چرخ بسیار توصیه می‌شود و با انجام آن در واقع ضریب ایمنی خودرو بالا می‌رود. همچنین برای جلوگیری از سرقت‌های داخل خودرو نیز نصب قفل کاپوت نیز توصیه می‌شود.

رئیس اداره افکار عمومی پلیس تهران بزرگ ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم که برخی رانندگان وقتی برای گزارش سرقت خودروی خود به پلیس مراجعه می‌کنند ادعا می‌کنند مدارک هویتی خود مثل شناسنامه و کارت ملی و یا اموال باارزشی مثل طلاجات در خودروی خود نگهداری می‌کردند که این امر بسیار خطرناک است و توصیه اکید می‌شود که به هیچ وجه اموال باارزش خود را در خودرو نگه داری کنید و هیچ چیزی مثل کیف را در خودرو جا نگذارید.

براتی با اشاره به پرونده اخیر سرقت خودرو در شهر زیبا، گفت: اخیرا پرونده سرقت خودرو و قاچاقی کشف شد که کلید اولیه کشف آن، نصب ردیاب یا همان GPS بود که روی خودروی سرقتی نصب شده بود؛ بنابراین توصیه می‌کنیم ردیاب روی خودرو‌ها نصب شود تا حتی در صورت سرقت نیز، خیلی زود توسط پلیس ردیابی و کشف شود.

وی درباره سرقت موتورسیکلت‌ها نیز افزود: راکبان موتورسیکلت‌ها نیز باید در محل‌های امن موتور خود را پارک کنند و از قفل و زنجیر و یا قفل دیسک برای جلوگیری از سرقت استفاده کنند.

منبع: ایسنا