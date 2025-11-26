فرماندار آغاجاری گفت: بزرگترین واگذاری اراضی روستایی استان خوزستان در روستای آب باران دو این شهرستان انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن مشایخی گفت: بازدید از از اراضی واگذار شده به مردم در روستای آب باران دو بخش جولکی به همراه باقری اصل، بخشدار جولکی و تجلی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهبهان انجام و سپس نشست جمع بندی این بازدید در بخشداری جولکی برگزار شد.

وی اظهار داشت: الحاق ۱۲ هکتار از اراضی ملی به محدوده روستای آب باران دو و واگذاری ۲۰۰ پلاک به مردم در قالب این طرح، بزرگترین واگذاری اراضی روستایی در استان خوزستان می‌باشد.

مشایخی تصریح کرد: اکنون عملیات تسطیح، گذربندی و خیابان کشی این اراضی در حال انجام است و ضرورت دارد عملیات و سایر واگذاری‌های اراضی الحاقی تسریع یابد.

فرماندار آغاجاری از زحمات و تلاش‌های اعضای شورای تامین، بخشدار جولکی، رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای آب باران دو در پیگیری الحاق این اراضی قدردانی کرد.

