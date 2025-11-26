باشگاه خبرنگاران جوان - شاخص لحظهای کیفیت هوای اصفهان در ساعت هشت صبح روز چهارشنبه پنج آذرماه با قرارگیری در عدد ۱۷۱، به وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم رسید.
شرایط آلودگی هوای اصفهان به گونه ای ست که علاوه بر مجازی شدن مدارس، شب گذشته، کمیته اضطرار آلودگی هوا برای امروز کارمندان ادارات را نیز دور کار کرد.
بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفیت هوای کشور، در ایستگاه پروین، کیفیت هوا به رنگ بنفش درآمده و وضعیت بسیار ناسالم است. ایستگاههای ۲۵ آبان، پارک زمزم، دانشگاه صنعتی، رهنان، زینبیه، سپاهان شهر، فرشادی، فیض، کاوه، میرزا طاهر، ولدان و هزارجریب نیز در شرایط قرمز و آلوده برای عموم قرار دارند.
علاوه بر این، ایستگاه رودکی در شرایط آلوده برای گروههای حساس است.
در شهرستانهای استان نیز وضعیت کیفیت هوا متفاوت بوده است.
شهرستان قهجاورستان با شاخص ۲۶۱ در شرایط بنفش و بسیار آلوده قرار و شهرهای خمینیشهر و مبارکه در وضعیت آلوده برای عموم قرار دارند.
از سوی دیگر، شهر نجفآباد و شاهین شهر در شرایط قابل قبول قرار دارند و تنها شهرضا در شرایط پاک قرار دارد.
پیشتر اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود که به دلیل شرایط جوی پایدار، غلظت آلایندهها از روز دوشنبه تا چهارشنبه در برخی مناطق مرکزی استان از جمله اصفهان، لنجان (زرینشهر)، مبارکه، نجفآباد، برخوار (دولتآباد) و کبوترآباد افزایش خواهد داشت که این افزایش غلظت آلایندهها میتواند منجر به آلودگی هوای ناسالم برای تمامی گروهها و در صورت ادامه وضعیت، افزایش آلودگی به حد خطرناک شود.
منبع: سامانه پایش کیفیت هوای کشور