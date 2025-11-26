مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان از برداشت زعفران از ۳۵ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: این برداشت تا پانزدهم آذرماه به پایان خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ فضل الله کردی؛ اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، حدود ۲۴۵ کیلوگرم زعفران برداشت شود

وی تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گیاهان دارویی را از سیاست‌های اصلی جهاد کشاورزی تفتان عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط آب‌وهوایی منطقه، کشت محصولات کم‌آب‌بر مانند زعفران در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان خاطرنشان کرد: کشت گیاهان دارویی به عنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با کم‌آبی، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش بهره‌وری در مصرف آب در این شهرستان دنبال می‌شود.

کردی از ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰۰ نفر در دوره برداشت زعفران خبر داد و یادآور شد: توسعه کشت زعفران و دیگر گیاهان دارویی علاوه بر توجیه اقتصادی، در ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه نیز مؤثر بوده است.

 روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان            

برچسب ها: کشاورزان ، زعفران
بسیج در میدان صنعت؛ رزمایش سراسری حل مشکلات تولیدکنندگان برگزار شد
برداشت ۲۴۵ کیلوگرم زعفران از مزارع تفتان
