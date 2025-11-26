شهروندخبرنگار ما به بهانه هفته بسیج فیلم و تصاویری از مزار پاک و مطهر شهید حاج شیر علی سلطانی شهید بی سری که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به بهانه فرارسیدن هفته بسیج، به مزار مطهر شهیدی گذر کردیم که قبل از شهادت مزار مطهر خود را آماده کرده بود؛ شهید بی سر حاج شیر علی سلطانی مداح و ذاکر اهل بیت بود و در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به درجه رفیع شهادت نایل آمد. به تازگی در هفته کتاب و کتابخوانی، زندگی نامه همسر این شهید «خانومْ ماه» داستانی از زندگی خانمْ‌ناز علی‌نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی متولد شهرستان شیراز به چاب رسیده است. این داستان در سه فصل جداگانه روایت می‌شود و از زندگی و انتخاب‌های خانمْ‌ناز می‌گوید. این کتاب توسط مقام معظم رهبری تقریظ شد و مورد استقبال حضرت اقا قرار گرفت ارامگاه شهید در صحن مسجد المهدی (ع) در شیراز بلوار استقلال واقع است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از آرامگاه این شهید والامقام را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود

گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود

گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مزار شهدا ، شهدای دفاع مقدس ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس در هفته دولت
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری آئین میهمانی لاله‌ها و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
برگزاری آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در هفته دولت + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه از افزایش قیمت نان در برخی از نانوایی‌های مشهد
رنجش رانندگان از افزایش نرخ سهمیه ای بنزین
آخرین اخبار
رنجش رانندگان از افزایش نرخ سهمیه ای بنزین
گلایه از افزایش قیمت نان در برخی از نانوایی‌های مشهد
عزاداری توآبادی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + عکس
سوگواری اهالی روستای ظاهرآباد بردسکن در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + فیلم
اهالی محله شهر قائم قم به سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) نشستند + عکس
برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مرکز آموزشی شهید مطهری فراجای نیشابور
سیمای فاطمی در آموزشگاه شهید مطهری آران و بیدگل با حضور خادمیاران رضوی + فیلم
گوشه‌هایی از مراسم سوگواری ماهدشتی‌ها در رثای حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم
برپایی مراسم دسته جات عزاداری در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم
برگزاری مراسم یادواره شهدای شهر عسگران به مناسبت ایام فاطمیه + عکس