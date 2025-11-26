شهروندخبرنگار ما به بهانه هفته بسیج فیلم و تصاویری از مزار پاک و مطهر شهید حاج شیر علی سلطانی شهید بی سری که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به بهانه فرارسیدن هفته بسیج، به مزار مطهر شهیدی گذر کردیم که قبل از شهادت مزار مطهر خود را آماده کرده بود؛ شهید بی سر حاج شیر علی سلطانی مداح و ذاکر اهل بیت بود و در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به درجه رفیع شهادت نایل آمد. به تازگی در هفته کتاب و کتابخوانی، زندگی نامه همسر این شهید «خانومْ ماه» داستانی از زندگی خانمْ‌ناز علی‌نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی متولد شهرستان شیراز به چاب رسیده است. این داستان در سه فصل جداگانه روایت می‌شود و از زندگی و انتخاب‌های خانمْ‌ناز می‌گوید. این کتاب توسط مقام معظم رهبری تقریظ شد و مورد استقبال حضرت اقا قرار گرفت ارامگاه شهید در صحن مسجد المهدی (ع) در شیراز بلوار استقلال واقع است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از آرامگاه این شهید والامقام را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

