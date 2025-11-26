باشگاه خبرنگاران جوان - خداداد کاشفی، مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران درباره اجرای طرح اخیر رفع سد معبر در محدوده پاساژ علاءالدین و بازار موبایل اظهارکرد: در پی نارضایتی شهروندان از سد معبر گسترده و بساطگستری در معابر منتهی به پاساژ علاءالدین و بازار موبایل ایران، گروههای معبربان در منطقه ۱۱ با همکاری نیروهای یگان فاتب وارد عمل شدند. در محور خیابان حافظ و سهراه جمهوری طرح رفع سد معبر اجرا شد و این مسیرها پاکسازی و فضای اشغالشده معابر آزاد شد.
وی درباره تغییرات ایجادشده در پیادهروی پاساژ علاءالدین نیز توضیح داد: پیادهروی پاساژ علاءالدین پس از چندسال با اجرای همین طرح باز شد و نیروهای خدمات شهری توانستند این محدوده را بهطور کامل پاکسازی و ساماندهی کنند.
کاشفی هدف از اجرای این طرح را چنین توضیح داد: پاکسازی معابر و برقراری نظم شهری در محدودههای پرتردد مرکز شهر اولویت ما بوده است. سد معبر بساطگستران و دستفروشان در این محدوده موجب کاهش عرض معبر، اختلال در تردد شهروندان و نارضایتی عمومی شده بود. با اجرای این طرح، مسیرهای عبور و مرور آزادسازی شد.
وی درباره مبنای قانونی این اقدام گفت: طرح انضباط شهری بر اساس تبصره ذیل بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها انجام شده است؛ قانونی که شهرداریها را موظف میکند از اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از معابر عمومی جلوگیری کنند و نسبت به رفع موانع موجود اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان در ادامه افزود: نیروهای اجرایی شرکت شهربان و حریمبان با همکاری شهردار منطقه ۱۱ و نیروهای فاتب، عملیات رفع سد معبر اصناف، وانتیها، چرخیها و دستفروشان را با هدف بازگرداندن آرامش و انضباط به سطح شهر انجام دادند.
وی درباره جزئیات اجرای طرح نیز گفت: ۳۰ نفر نیروی اجرایی منطقه ۱۱ همراه با ۱۰ نفر نیرو از یگان فاتب و ۵ دستگاه خودروی عملیاتی با همکاری عوامل ساماندهی، پاکسازی و آزادسازی معابر را انجام دادند. این اقدام با استقبال کسبه و شهروندان منطقه همراه شد.
کاشفی در پایان تأکید کرد: این فعالیتها محدود به منطقه ۱۱ نیست و بهصورت مستمر در تمام مناطق شهر تهران با هدف حفظ نظم شهری، تسهیل تردد شهروندان و جلوگیری از بساطگستریهای غیرمجاز ادامه خواهد داشت.