معاون وزیر جهاد از واکسیناسیون ۱۰۰ درصد دام سنگین و صنعتی علیه بیماری تب برفکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: بنابر آمار بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی وارد کشور شده که ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دز به طور رایگان در بین دامداری های روستایی و عشایری و خرد قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد دام سنگین و صنعتی علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند، افزود: در آینده ای نزدیک خاتمه ویروس تب برفکی در کشور اعلام می شود و به بیماری عادی همانند گذشته تبدیل می شود.

رفیعی پور ادامه داد: بیماری تب برفکی سویه های در گردش که سنوات گذشته بروز و شیوع داشتیم و سویه های جدید که در کشور اتفاق افتاده است، حدود ۶۰۰ کانون داشتیم که ۲۸۰ کانون از سویه جدید و مابقی سویه های در گردش بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دامداران این نوید را می دهم که تا یک ماه آینده واکسیناسیون سراسری دام سبک و سنگین علیه سویه های مختلف تب برفکی در دستور‌ کار داریم.

برچسب ها: تب برفکی ، بیماری دام ، واحدهای دامداری
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم