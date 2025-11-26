رییس اداره حفاظت محیط زیست گلپایگان گفت: با فرارسیدن فصل کوچ، سدهای «کوچری» و «گلپایگان» بار دیگر به مأمن امن حدود پنج هزار پرنده مهاجر تبدیل شدند و این پرندگان پهنه‌های آبی این منطقه را برای زمستان‌گذرانی انتخاب کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب برهانی اظهار کرد: هر سال از اوایل آبان ماه دسته‌های مختلفی از پرندگان مهاجر، گلپایگان را به‌عنوان زیستگاه موقت خود انتخاب می‌کنند و تا اواخر دی‌ماه در تالاب‌ها و سدهای این دیار استقرار می‌یابند.

رییس محیط زیست گلپایگان با بیان اینکه امسال گونه‌هایی همچون حواصیل، کاکایی، انواع اردک، غاز، چَنگر و بوتیمار در این زیست‌بوم حضور یافته اند، خاطرنشان کرد: حضور این پرندگان نشان‌دهنده‌ وضعیت مناسب زیستگاهی و اهمیت اکولوژیکی گلپایگان برای استراحت و تغذیه پرندگان مهاجر در مسیر کوچ سالانه است.

وی در ادامه افزود: کم‌آبی در مناطق اطراف باعث شده جمعیت بیشتری از گونه‌های مهاجر برای تأمین آب و غذا به گلپایگان روی آورند و همین موضوع موجب افزایش چشمگیر تعداد این پرندگان در سطح شهرستان شده است.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: ایرنا

برچسب ها: پرندگان مهاجر ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
پارک ملی موته مامن آهوی ایرانی است
میزبانی هر ساله سد‌های گلپایگان از حدود ۳۰۰ پرنده مهاجر
امید زاینده‌رود در غبار بی تصمیمی؛ نجات گاوخونی شاید وقتی دیگر!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میزبانی سدهای گلپایگان از ۵ هزار پرنده مهاجر + فیلم
آخرین اخبار
میزبانی سدهای گلپایگان از ۵ هزار پرنده مهاجر + فیلم
کیفیت هوای اصفهان قرمز است