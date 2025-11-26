میزبانی سدهای گلپایگان از ۵ هزار پرنده مهاجر + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب برهانی اظهار کرد: هر سال از اوایل آبان ماه دسته‌های مختلفی از پرندگان مهاجر، گلپایگان را به‌عنوان زیستگاه موقت خود انتخاب می‌کنند و تا اواخر دی‌ماه در تالاب‌ها و سدهای این دیار استقرار می‌یابند.

رییس محیط زیست گلپایگان با بیان اینکه امسال گونه‌هایی همچون حواصیل، کاکایی، انواع اردک، غاز، چَنگر و بوتیمار در این زیست‌بوم حضور یافته اند، خاطرنشان کرد: حضور این پرندگان نشان‌دهنده‌ وضعیت مناسب زیستگاهی و اهمیت اکولوژیکی گلپایگان برای استراحت و تغذیه پرندگان مهاجر در مسیر کوچ سالانه است.

وی در ادامه افزود: کم‌آبی در مناطق اطراف باعث شده جمعیت بیشتری از گونه‌های مهاجر برای تأمین آب و غذا به گلپایگان روی آورند و همین موضوع موجب افزایش چشمگیر تعداد این پرندگان در سطح شهرستان شده است.

منبع: ایرنا