باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرگرد پاسدار سید سجاد خلفوند، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: همزمان با این هفته، پروژه آبرسانی به ۳۰ روستای لرستان با ارزش ریالی ۷۰۰ میلیارد ریال افتتاح می‌شود؛ طرحی که نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب و بهبود کیفیت زندگی روستاییان خواهد داشت.

وی همچنین از افتتاح ۲۰ کیلومتر کانال آب‌بَر کشاورزی در مناطق مختلف استان خبر داد؛ پروژه‌ای با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال که در افزایش راندمان آبیاری و توسعه فعالیت‌های کشاورزی مؤثر خواهد بود.

خلفوند با اشاره به تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی افزود: ۲۵ پروژه حوزه جالیز به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال نیز طی هفته بسیج به بهره‌برداری می‌رسد.

در حوزه حمایت‌های معیشتی و آموزشی، به گفته وی ۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر و اقلام کمک‌درسی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار توزیع خواهد شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان از رونمایی ۳۰ مستند کوتاه اقتصاد مقاومتی در حوزه رسانه خبر داد و افزود: این تولیدات رسانه‌ای با هدف تبیین فعالیت‌های جهادی و دستاورد‌های مردمی‌سازی اقتصاد تهیه شده‌اند.

همچنین طی هفته بسیج، کارگاه‌های تولیدی و اقتصاد مقاومتی در نقاط مختلف استان افتتاح شده و زمینه اشتغال‌زایی و توسعه کسب‌وکار‌های کوچک فراهم می‌شود. به گفته خلفوند، ۶ واحد مسکن محرومان نیز به بهره‌برداری می‌رسد و تحویل خانواده‌های نیازمند خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اعزام تیم‌های جهادی گفت: «در طول هفته بسیج، گروه‌های جهادی پزشکی، عمرانی و خدمات‌رسان به مناطق هدف در سراسر استان اعزام می‌شوند و خدمات گسترده‌ای در حوزه درمان، ساخت‌وساز و رسیدگی به نیاز‌های عمومی مردم ارائه می‌دهند که بی‌شک منشأ خیر و برکات فراوان برای مردم شریف لرستان خواهد بود.»