کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، انجام عملیات مبارزه با علف های هرز و آبیاری بارانی مزارع کلزا بدلیل عدم بارش در دستور کار قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان نسبت به ادامه عملیات فروت ست در مناطقی که برگ ها به طور کامل زرد نشدند، اقدام کنند.

وی با تاکید بر انجام عملیات مبارزه با علف های هرز در مزارع کلزا و ادامه کشت سبزیجات برگی و صیفی افزود: با توجه به عدم بارش، انجام آبیاری بارانی مزارع کلزا و چغندرقند جهت سبز شدن در دستور کار قرار بگیرد. همچنین نسبت به انجام عملیات خاک ورزی در ساعات وزش باد خودداری شود.

رفیعی ادامه داد: تسریع در هوادهی خرماهای دپو شده و تهویه مطبوع انبارهای خرما در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به سرمای هوا، دامداران نسبت به تامین خوراک پرانرژی برای مصرف دام ها اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، اواخر هفته در اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمامی گروه ها خواهد شد.

طی روزهای هارشنبه بعدازظهر و پنج شنبه برای استان های مازندران و گلستان افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می شود.