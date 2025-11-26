باشگاه خبرنگاران جوان- حسین ظفری معاون سازمان مدیریت بحران کشور روز چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان افزود: کشور ایران با تنوعی از مخاطرات طبیعی و انسانی مواجه است که تاکنون بیش از ۵۶ نوع از این مخاطرات شناسایی شده و از زلزلهها و سیلهای متعدد گرفته تا بیماریهای مشترک و بحرانهای بهداشتی را شامل میشود.
وی با اشاره به وضعیت استان کرمان اظهار کرد: کرمان نیز همانند بسیاری از استانهای کشور با تنوعی از مخاطرات طبیعی روبهروست مخاطراتی که برخی از آنها در کشور مانند زلزله بم مشابه نداشته است؛ از سیلهای جنوب این استان گرفته تا فرونشست و خشکسالی عمیقی که امسال با آن درگیر هستیم، این شرایط نشان میدهد که حرکت رو به جلو در مدیریت بحران با وجود مشکلات باید مبتنی بر نگاه علمی و برنامهریزی دقیق باشد.
نمایی از نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمانحرکت مدیریت بحران در کرمان بر اساس یک نگاه علمی
معاون سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: حرکت مدیریت بحران در استان کرمان بر اساس یک نگاه علمی تدوین شده، اولویتبندیها مشخص شده و وظایف دستگاهها به روشنی تعیین شده است، این اقدامات بر پایه ماده چهار قانون مدیریت بحران کشور انجام شده و نسخهای اختصاصی برای استان کرمان و حتی به تفکیک شهرستانها تهیه شده این نشان میدهد که مسیر علمی و دقیق در مدیریت بحران در کرمان در حال اجراست.
وی ادامه داد: در وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران و ریاست جمهوری نیز تاکید بر این است که نسخه هر استان متناسب با شرایط همان استان تدوین شود که در کرمان این کار را انجام شده و باید با همین دست فرمان و همین حرکت علمی به جلو برویم، ما نیز در سازمان مدیریت بحران کشور تلاش میکنیم پشتیبان باشیم تا اقدامات به بهترین شکل انجام شود.
ظفری با بیان اینکه استان کرمان یکی از استانهای بیقرار کشور از نظر مخاطرات طبیعی است، افزود: این استان با وجود مخاطرات متعدد، توانسته با آرامش مدیریتی، انسجام و حرکت رو به جلو، شرایط را کنترل کند و همین امر ارزنده است و میتواند به عنوان الگویی برای بسیاری از استانهای دیگر مطرح شود.
خسارات مستقیم مخاطرات طبیعی در کشور
وی خاطرنشان کرد: برنامههای آمادگی، پاسخ و کاهش خطر در استان کرمان تدوین شده و اقداماتی که تاکنون انجام شده نشان میدهد این استان جزو استانهای پیشرو در پیشبرد اقدامات پیشگیرانه و سیاستهای کلی کشور است، به جرات میتوان گفت کرمان در مسیر تبدیل شدن به یک استان ایمن و مقاوم در برابر مخاطرات طبیعی قرار دارد.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور اظهار امیدواری کرد: حرکت رو به جلو و نگاه جامع علمی که در کرمان وجود دارد، این استان در آینده بهعنوان استانی ایمن و مقاوم شناخته شود، همانطور که در گذشته نیز توانسته پس از بحرانها با استواری و انسجام به شرایط عادی بازگردد، در آینده نیز خاطرات سنگین از بحرانها کمتر شود و مسیر توسعه و آرامش پایدار ادامه پیدا کند.
