رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ثبات قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: هفته های اخیر قیمت حبوبات در بازار نوسانی نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت کنونی هرکیلو برنج ایرانی در بنکداری ها ۲۰۰ تا ۳۳۵ هزارتومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود بدست مصرف کننده می رسد.

به گفته وی، با توزیع شبکه هندی از طریق اصناف و اتحادیه ها کاهشی است به طوریکه با قیمت ۴۶ هزار و ۷۰۰ از بنکداری ها تهیه و ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان بدست مصرف کننده می رسد، درحالیکه به قیمت ۸۶ هزارتومان رسیده بود.

کنگری ادامه داد: با توجه به آنکه برنج پاکستانی در بازار عرضه نشده است، کماکان با قیمت ۱۸۰ هزارتومان در بنکداری ها عرضه می شود، درحالیکه نرخ مصوب ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان است که طی روزهای آتی با توزیع گسترده برنج پاکستانی از طریق اصناف به این نرخ خواهد رسید.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه شکر کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود، افزود: با توجه به افزایش عرضه نسبت به تقاضا، اکنون هرکیلو شکر با نرخ ۵۶ هزارتومان بدست مصرف کننده می رسد.

به گفته وی، با توجه به مصوبه وزارت جهاد، پیش بینی می شود که قیمت برنج واقعی شود، از طرفی واردکنندگان ملزم به توزیع برنج از طریق شبکه هستند. اما در مجموع حاشیه سود ستاد تنظیم بازار ۱۰ درصد است که عادلانه نیست، اما حاشیه سود ناچیز موجب شده تا برخی واحدها استقبالی نداشته باشند. گفتنی است با تداوم روند عرضه کاهش چشمگیر قیمت را خواهیم دید.

کنگری از ثبات قیمت حبوبات خبر داد و گفت: طی هفته های اخیر قیمت حبوبات در بازار نوسانی نداشته است به طوریکه قیمت کنونی هر کیلو لوبیا چیتی تولید داخل در بنکداری ها ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان و لوبیا چیتی وارداتی ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزارتومان است.