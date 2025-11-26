مرکز مدیریت راه‌های کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در برخی از محور‌های مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه تا شنبه (۵ تا ۸ آذرماه ۱۴۰۴) خبر داد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در برخی از محور‌های مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه تا شنبه (۵ تا ۸ آذرماه ۱۴۰۴) خبر داد.

تردد موتورسیکلت‌ها (به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۵ آذر تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۸ آذرماه از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

بر پایه این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۵، ۶ و ۸ آذرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

همچنین در روز جمعه ۷ آذرماه، از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال شده و از ساعت ۱۳ از پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور کاملاً مسدود خواهد شد.

گفتنی است، از ساعت ۱۵ همان روز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و با پایان یافتن این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیر‌های رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد انجام می‌شود؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان مقرر اعلام خواهد شد.

همچنین، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده، اما در روز‌های اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع بوده و عبور ناوگان کامیون و کامیونت (به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۵، ۶ و ۷ آذرماه) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید، در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه، محدودیت تردد یکطرفه مقطعی در روز‌های پنجشنبه و جمعه (۶ و ۷ آذرماه) به‌صورت یک‌طرفه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

همچنین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه (۷ آذر) محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

