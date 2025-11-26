باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از دانشگاه‌های تربت‌حیدریه از اجرای آیین‌نامه جدید ارتقای اساتید با محوریت فناوری و تأثیرگذاری اجتماعی خبر داد و گفت: دیگر فقط مقالات علمی معیار انحصاری ارتقاء نخواهند بود.

حسین سیمایی صراف افزود: آیین‌نامه جدید ارتقای اعضای هیأت علمی حاصل تدوین بیش از ۲ هزار صفحه مستند و برگزاری چندین کنفرانس تخصصی است که با ۲ فصل جدید «فناوری» و «تأثیرگذاری اجتماعی» تکمیل شده است.

وی توضیح داد: از این پس اساتیدی که بتوانند اختراع ثبت کنند یا در حل مسائل جامعه مؤثر باشند، امکان ارتقاء دارند.

کاهش اتکای آموزش عالی به منابع دولتی

وی با اشاره به ایجاد بسترهای قانونی برای کاهش اتکای دانشگاه‌ها به منابع دولتی و قدردانی از خیران اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی و خیران می‌توان دانشگاه‌ها را توسعه داده و آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌ها را تقویت کرد.

تولید ۵۰ هزار محصول پیچیده فناورانه در کشور

وزیر علوم با اشاره به تولید ۵۰ هزار محصول نسبتا پیچیده فناورانه در کشور تأکید کرد: این تولیدات کمک می‌کند تا اقتصاد کشور به سمت پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر شدن حرکت کند.

وی عنوان کرد: ۲ هزار مورد از این محصولات تحریمی هستند و تولید آنها در کشور نیازهای ما را برطرف کرده و مانع از معطل شدن کشور شده است.

تقویت دانشگاه ملی مهارت

وی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت دانشگاه ملی مهارت در تربت‌حیدریه گفت: این دانشگاه می‌تواند در آموزش نیروی متخصص برای صنعت و کشاورزی منطقه نقش آفرینی کند.

اولویت‌بندی مسکن و معیشت دانشگاهیان

وزیر علوم با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان، گفت: برای کاهش مهاجرت باید علل و عوامل آن را بی‌اثر کرد که از جمله مهمترین آنها معیشت و اقتصاد خانوار است و دولت این موضوع را مدنظر قرار داده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: اگر معیشت، منزلت و کرامت نخبگان را حفظ کنیم مهمترین عوامل مهاجرت این قشر را خنثی کرده‌ایم.

۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای پروژه‌های دانشگاهی تربت‌حیدریه نیاز است

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه هم در جریان این دیدار با اشاره به نقش آفرینی دانشگاه‌های این شهرستان در حل چالش‌های منطقه‌ای، بر تقویت مراکز آموزش عالی تربت‌حیدریه تاکید کرد.

مجتبی شجاعی با اشاره به رویکرد مسأله‌محوری دانشگاه تربت‌حیدریه اظهار کرد: این شهرستان با تقدیم افزون بر ۲ هزار شهید، نقشی بی‌بدیل در دفاع از میهن ایفاء کرده و امروز نیز به عنوان محور خدمات‌رسانی به جنوب استان و مسیر گذر زائران مشهدالرضا (ع) جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به جایگاه تربت‌حیدریه به عنوان مرکز آموزش هوش مصنوعی و آموزش ۱۵ هزار دانش‌آموز در این حوزه، تصریح کرد: ۴۰ هکتار زمین در بهترین نقطه شهر برای توسعه دانشگاه‌ها اختصاص یافته و در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانشگاهی نیز نیاز است ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شود.

فرماندار ویژه تربت‌حیدریه با اشاره به وجود «دانشگاه ملی مهارت» در این شهرستان، خاطرنشان کرد: این مرکز مدت‌ها مورد غفلت واقع شده که باید با توجه به جغرافیا و ظرفیت‌های مهارتی منطقه، احیاء و تقویت شود.

دانشگاه تربت‌حیدریه با دانشگاه های تهران و مشهد رقابت می‌کند

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: دانشگاه تربت‌حیدریه در همه شاخص‌ها جزو ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار است و با دانشگاه‌های تهران و مشهد رقابت می‌کند.

محسن زنگنه در ادامه به پردیس جامع علمی و فناوری اشاره کرد و افزود: تربت‌حیدریه در زمینه علم و فناوری پیشتاز است و یکی از اقدامات برجسته این پردیس، هوشمندسازی وسایل نقلیه کشاورزی بود که به سطح ملی ارتقاء یافت.

نماینده مردم تربت‌حیدریه با اشاره به آزمایشگاه زعفران گفت: این آزمایشگاه از استانداردهای بین‌المللی برخوردار است و در دنیا نمونه مشابهی ندارد.

وی به سایر مراکز آموزش عالی شهرستان نیز اشاره و اظهار کرد: دانشگاه پیام نور این منطقه با پویایی در حال فعالیت است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه نیز از خودکفایی مالی برخوردار بوده و حتی به دیگر واحدها کمک مالی می کند.

وی در پایان با اشاره به آینده آموزش عالی در این شهرستان تأکید کرد: تربت حیدریه به عنوان یک شهر دانشگاهی شناخته می‌شود.

