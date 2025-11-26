رئیس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان از انحراف به چپ پژو و جان باختن ۵ عضو خانواده در محور ایرانشهر اسپکه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ رئیس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت:برابر اعلام فوریت‌های پلیس خبری مبنی بر وقوع یک فقره تصادف رانندگی در محور" نیکشهر - ایرانشهر، ۱۰ کیلومتری اسپکه "  دریافت که بلافاصله با اعزام مأموران و نیرو‌های امدادی به محل مشاهده گردید در برخورد یک دستگاه سواری پژو با کامیون کشنده  باعث جانباختن خانواده‌ای پنج نفره شده است.

 سرهنگ "مصطفی کول زاده" با اعلام انحراف به چپ پژو به عنوان علت تصادف افزود: سرعت، سبقت و خستگی و خواب آلودگی سه عامل اصلی در تصادفات می‌باشند و در پایان شهروندان را به رعایت قوانین و مقررات توصیه نمود.

منبع فراجا

برچسب ها: حادثه رانندگی ، پلیس راهور
