باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه بیماری اصلی که کل اقتصاد کلان ما را دچار کرده، تورم، قدرت پایین خرید عموم جامعه، رشد پایین اقتصاد و نابرابریهای اقتصادی اجتماعی است، گفت: این بیماری یک ریشه خارجی دارد که همان تحریم و فشارهای ناجوانمردانه اقتصادی خارجی است و یک ریشه داخلی دارد که از مهمترین آنها میتوان به ناترازی بودجه و ناترازی بانکها اشاره کرد.
مدنی زاده با اشاره به جریان خصوصیسازی در کشور، افزود: انتظار میرفت که بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و شروع فرآیند خصوصیسازی، ما یک انقلاب اقتصادی را در کشور مشاهده کنیم، اما این مهم اتفاق نیفتاد، زیرا ما خصوصیسازی واقعی را انجام ندادیم و با قیمتگذاری دستوری مانع از تحقق اهداف خصوصیسازی در اقتصاد کشور شدهایم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در تبیین برنامه دولت برای کاهش تورم، اظهار کرد: اولویت ما کاهش کسری بودجه و کسری ناترازی بانکهاست که یک نمونه آن تعیین تکلیف بانک آینده بود. مابقی بانکهایی که از همین مشکل برخوردار هستند، تحت سیستم نظارتی دولتی، تعیین تکلیف میشوند.
مدنیزاده درخصوص کاهش کسری بودجه، گفت: در بودجه امسال تلاش جدی صورت میدهیم که کسری بودجه را کم کنیم، از این رو پروژههای عمرانی غیر ضروری را کنار میگذاریم و تمرکز دولت را بر پروژههای با پیشرفت بالای ۷۵ درصد و با اولویت بالا قرار خواهیم داد.
وی همچنین به راه اندازی دو طرح ویژه «رویش» و «۲۰» در حوزه تأمین منابع مالی اشاره کرد و افزود: در طرح رویش به دنبال این هستیم که ابزارهای جدیدی را در بازارهای مالی کشور طراحی و تعریف کنیم که منابع مالی مردم را در قالب طلا و ارز در صندوقهای بازار سرمایه سرمایهگذاری کرده و اینها را به پروژههای سودآور و یا تکمیل کریدورهای ارتباطی کشور منتقل کنیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص طرح ۲۰، گفت: اولویت ما در وزارت اقتصاد بازگرداندن اعتماد مردم به بازار و دولت است. ما با در پیش گرفتن روشهای منطقی و علمی به دنبال اعتمادسازی در میان جامعه نسبت به طرحهای جذب سرمایه هستیم.
