شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیجیان شهرستان هریس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین همایش بزرگ اقتدار بسیجیان در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد.در این مراسم بسیجیان پایگاه‌های مساجد ومحلات و اقشار شهرستان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان، جناب سرهنگ عبادی فرمانده سپاه ناحیه هریس، دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس، جناب آقای پیری دادستان محترم و جناب اقای عبدالهی رییس دادگستری شهرستان، جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان هریس وجمعی از اعضای شورای اداری حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس

برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس

برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس

همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس

همایش بزرگ اقتدار بسیج

برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس

همایش بزرگ اقتدار بسیج

برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: هفته بسیج ، مراسم گرامیداشت ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
تجمع باشکوه اقتدار بسیجیان شهرستان بابل در هفته بسیج + فیلم
گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
فیلمی از نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان اهر در هفته بسیج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود
گلایه از افزایش قیمت نان در برخی از نانوایی‌های مشهد
رنجش رانندگان از افزایش نرخ سهمیه ای بنزین
تجمع باشکوه اقتدار بسیجیان شهرستان بابل در هفته بسیج + فیلم
فیلمی از نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان اهر در هفته بسیج
برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس + فیلم و عکس
اختلال در سامانه فرابانک ملت متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را به دردسر انداخت
گردهمایی ده هزار نفری بسیجیان آران و بیدگل در هفته بسیج + فیلم
آخرین اخبار
گردهمایی ده هزار نفری بسیجیان آران و بیدگل در هفته بسیج + فیلم
برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس + فیلم و عکس
اختلال در سامانه فرابانک ملت متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را به دردسر انداخت
فیلمی از نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان اهر در هفته بسیج
تجمع باشکوه اقتدار بسیجیان شهرستان بابل در هفته بسیج + فیلم
گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود
رنجش رانندگان از افزایش نرخ سهمیه ای بنزین
گلایه از افزایش قیمت نان در برخی از نانوایی‌های مشهد
عزاداری توآبادی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + عکس
سوگواری اهالی روستای ظاهرآباد بردسکن در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + فیلم
اهالی محله شهر قائم قم به سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) نشستند + عکس