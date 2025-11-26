باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین همایش بزرگ اقتدار بسیجیان در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد.در این مراسم بسیجیان پایگاه‌های مساجد ومحلات و اقشار شهرستان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان، جناب سرهنگ عبادی فرمانده سپاه ناحیه هریس، دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس، جناب آقای پیری دادستان محترم و جناب اقای عبدالهی رییس دادگستری شهرستان، جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان هریس وجمعی از اعضای شورای اداری حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

