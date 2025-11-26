مشتری برای خرید خودروی شما تماس میگیرد و مبلغی بیشتر از قیمت واقعی، را پیشنهاد میدهد. تقریباً همهچیز ایدهآل بهنظر میرسد؛ اما با گذشت چند هفته، همچنان پای معامله ماشین نرفتهاید و در دام قیمتگذاری افتادهاید! «دام قیمتگذاری»، یکی از ترفندهایی است که بعضی از خریداران برای فریب فروشنده استفاده میکنند. روشهای فریب فروشنده خودرو کم نیستند؛ اما راهحلهای سادهای مثل تعیین قیمت روز خودرو در سایت خودرو۴۵ برای جلوگیری از آنها وجود دارند.
برخلاف تصور بعضیها، فروشندگان خودرو هم فریب میخورند و سرمایه زیادی را از دست میدهند. در ادامه، ترفندهای فریب فروشندگان خودرو را بررسی میکنیم که باید به آنها توجه کنید:
این ترفند، از همان ابتدا جذاب بهنظر میرسد؛ خریدار با پیشنهاد قیمتی بسیار بیشتر نسبت به قیمت بازار، فروشنده را فریب میدهد. برای درک این موضوع، بهسراغ یک اتفاق تلخ اما واقعی میرویم. فروشندهای، مزدا ۳ هاچبک مدل ۱۳۹۱ را با ارزش واقعی یکمیلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آگهی کرد؛ چند ساعت بعد، با پیشنهاد وسوسهانگیز یکمیلیارد و ۸۰۰ میلیونی یک خریدار مواجه شد. قرار شد که خریدار، از ماشین بازدید کند.
پس از بازدید از خودرو، خریدار ۱۰ میلیون تومان بیعانه داد و آگهی غیرفعال شد؛ در ادامه، بهانهگیریهایی مثل گرفتن وام و نداشتن پول نقد، شروع شدند و تا هفتهها ادامه پیدا کردند. در نهایت، فروشنده خسته شد و به قیمت یکمیلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رضایت داد؛ متاسفانه، دام قیمتگذاری، تاثیر خودش را گذاشت و فروشنده، ۳۰۰ میلیون تومان ضرر کرد.
در این ترفند، خریدار اصلی با دوستان یا همدستانش، از خودرو بازدید میکنند:
نفر اول (خریدار اصلی): «ماشین خوبه، ولی ۲۵۰ میلیون بیشتر نمیدم».
نفر دوم (خریدار جعلی و دوست نفر اول): «من ۲۷۰ میدم، ولی باید همین الان پلاک کنیم!».
نفر سوم (کارشناس جعلی و دوست نفر اول): «ارزش خودرو، بیشتر از ۲۸۰ میلیون نیست؛ رنگ بدنه و شاسی مشکل دارند»»
فروشنده، تحت فشار سهطرفه (چانهزنی رقابتی + ایراد گرفتن + عجله) قرار میگیرد؛ تله تیمسازی، کار خودش را میکند و فروشنده برای فروش قطعی، قیمت خودرو را از ۲۹۰ میلیون به ۲۴۰ میلیون میرساند. در نتیجه، خریدار اصلی با ۵۰ میلیون تخفیف ماشین را میبرد؛ با یک حسابوکتاب ساده متوجه میشوید که فروشنده در عرض یکساعت، ۵۰ میلیون تومان ضرر کرد!
به این چند جمله نگاه کنید:
«اگر من نخرم، کسی حاضر به خرید ماشین با این قیمت نیست.»
«بازار خراب شده؛ کسی پول نقد نداره.»
بعضی از خریداران از این جملات برای کاهش ارزش واقعی خودرو استفاده میکنند؛ اگر فروشنده به این حرفها گوش بدهد، مجبور به کاهش قیمت میشود. این تکنیک روانی، یکی از قدیمیترین و خطرناکترین روشهای فریبکاری است.
بهترین راهکار، آشنایی با شرایط بازار و فروش خودرو در شرکتهای معتبر مثل خودرو۴۵ است. البته، بررسی قیمت واقعی بازار و انتخاب خریدار قابلاعتماد هم امنیت معامله را افزایش میدهند. با رعایت چند روش ساده و کاربردی، با خیال راحت ماشینتان را بفروشید؛ در ادامه، به همه این روشها اشاره میکنیم:
قبل از مذاکره با خریدار، قیمت خودرو را منطقی و دقیق مشخص کنید. روشهای سریع و مطمئن مثل «ابزار قیمتگذاری خودرو۴۵»، ارزش واقعی خودرو را نشان میدهند. با این کار، در دام قیمتگذاری نمیافتید و چارچوب قیمتی شما مشخص است.
فروشنده باید از همان ابتدا، خریداران واقعی را تشخیص دهد. افرادی که بیشازحد روی پیشنهادهای عجیبوغریب مانور میدهند، معمولاً نیت خوبی ندارند. بهتر است که ابتدا درباره توان مالی، روش پرداخت و برنامه زمانی خریدار سؤال کنید. اگر پاسخهای خریدار، مُبهم و باورنکردنی هستند، احتمالاً معامله شما به جایی نمیرسد.
ماشین را از طریق شرکتها و مجموعههای معتبر برای فروش بگذارید؛ با این کار، امنیت و سرعت معامله را افزایش میدهید. در مجموعههای معتبر، خودرو کارشناسی میشود و خریداران واقعی پای معامله میآیند؛ بنابراین، ریسک فروش و سوءاستفاده از ارزش واقعی خودرو به حداقل میرسد.
در حال حاضر تنها شرکت ایرانی که خدمات فروش یک روزه و کاملا امن خودروهای کارکرده را انجام میدهد خودرو۴۵ با بیش از هفت سال سابقه فعالیت است. این شرکت در حال حاضر بیش از ۶۰ شعبه فعال در ۲۰ شهر بزرگ در سراسر کشور دارد و سالانه در مسیر توسعه این مراکز فروش خودرو است. برای آشنایی بیشتر با نحوه فروش ماشین دست دوم با این شرکت پیشنهاد میکنیم سری به مجله خودرو۴۵ بزنید.
یادتان باشد که هرگونه وعده یا توافقی مثل پرداخت بیعانه، باید در قرارداد ثبت شود؛ بنابراین، توافق شفاهی و غیررسمی را بههیچوجه جدی نگیرید. در ضمن، بهعنوان فروشنده باید از تعهدات قانونی طرف مقابل، مدارک معتبر دریافت کنید؛ مثلاً اگر قرار شد که نصف مبلغ بعد از معامله پرداخت شود، تعهد قانونی بگیرید. برای اطمینان خاطر، ماشین را از طریق شرکتهای معتبر بفروشید. مثلاً با درخواست فروش ماشین در خودرو۴۵ میتوانید، قرارِ فروش را خودتان تعیین میکنید.
اگر فقط روی یک مشتری حساب کنید، احتمالاً در دام قیمتگذاری گیر میافتید. تا زمان قطعی شدن معامله خودرو، آگهی فروش را فعال نگه دارید. همچنین، جواب پیشنهادهای بقیه خریداران را هم بدهید؛ شاید با پیشنهادهای بهتری روبهرو شوید. اگر پیشنهادی مختلفی داشته باشید، قدرت تصمیمگیری شما افزایش پیدا میکند؛ در نتیجه، تحت فشار روانی به قیمت پایین رضایت نمیدهید و فریب نمیخورید.
معامله خودرو بدون امنیت کافی، شما را با ضررهای مالی و درگیریهای ذهنی درگیر میکند. خوشبختانه، مجموعههایی مثل خودرو۴۵ با قیمتگذاری عادلانه و معرفی خریداران واقعی، امنیت معامله را تضمین میکنند. برای فروش ماشینتان کافی است، با شماره ۱۴۸۵ تماس بگیرید یا وارد سایت khodro45.com شوید.