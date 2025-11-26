با دستور قضایی و به منظور حفظ جان کارگران، معدن زغالسنگ پابدانای جنوبی شهرستان کوهبنان به دلیل اعلام وضعیت خطرناک موقتا تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ صادق کاظمی گفت: حسب گزارش بازرسین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر وجود گاز در بخشهایی از معدن پابدانای جنوبی و با هدف تأمین ایمنی و حفظ جان کارگران، فعالیتهای استخراجی و عملیاتی این معدن بنا بر دستور فوری و در چارچوب ماده ۱۰۵ قانون کار متوقف شد.
وی افزود: فورا پس از دریافت گزارش، تمامی کارگران از محل معدن تخلیه شدهاند و تیمهای بازرسی و کارشناسی در حال انجام اقدامات ایمنسازی هستند و ادامه فعالیت این معدن منوط به تأیید ایمنی کامل از سوی بازرسان مربوطه است تا خدای ناکرده شاهد حادثهی ناگواری نباشیم.
رئیس حوزه قضایی کوهبنان تصریح کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار، کارفرما مکلف است طی مدت تعطیلی، تمامی حق و حقوق و مزایای قانونی کارگران را بهطور کامل پرداخت کند.
این تصمیم با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و حفظ جان کارگران زحمتکش اتخاذ شده است.
منبع: دادگستری کرمان