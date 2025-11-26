کارشناس انرژی گفت: اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین در جهت رفع کاهش واردات بنزین بسیار مؤثر بوده، اما دولت باید ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی خادم، کارشناس انرژی، در خصوص مصوبه جدید دولت در خصوص حامل‌های انرژی، تأکید کرد که این مصوبه اولین خروجی عملی پس از آبان ۹۸ است که شاهد تغییر قیمتی خواهیم بود.همزمان با تغییر قیمت، حذف تدریجی سهمیه‌ها از جمله برای خودروهای نو شماره، منطقی به نظر می‌رسد.

کارشناس انرژی با اشاره به چالش‌های انرژی کشور پرداخت و اشاره کرد که دو تا سه سال پیش، چالش‌های حوزه انرژی در برق، گاز، بنزین و گازوئیل به حدی رسیده بود که طرح‌های مختلفی مطرح شد. همه این طرح‌ها در یک نکته مشترک بودند: وزن موجود خیلی وضعیت ناگواری است.

 خادم با اشاره به مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌های دولت، تأکید کرد که اقدامات غیرقیمتی و قیمتی پیشین، تأثیرگذاری قابل توجهی نداشتند.

وی در ادامه به بحث بنیادین اقتصاد حامل‌های انرژی هم اشاره کرد و گفت: اقتصاد حامل‌های انرژی با چالش جدی روبرو است و این ایده وجود داشت که قیمت‌ها باید افزایش یابد، چون با تورم عمومی، حامل‌های انرژی نباید ثابت بمانند.اختلاف نظر اصلی هم بر سر نحوه تغییر قیمت بود؛ شوک ناگهانی (مثلاً ۱۰ برابر در یک هفته یا یک ماه) یا رویکرد تدریجی. در صورتی که اگر این تدریج در بازه ۲۰ یا ۳۰ ساله باشد، تأثیری نخواهد داشت.

کارشناس انرژی در خصوص مصوبه اخیر اعلام کرد که این مصوبه ماحصل همه چکش‌کاری‌های صورت گرفته و اختلاف سیاسی مخالف تغییر قیمت از سوی دیگر نظرات کارشناسی تغییر قیمت است که صورت بگیرد است و احتمالاً اولین خروجی بعد از آبان ۹۸ است که تغییر قیمتی در آن رقم خواهد خورد.

وی در پاسخ به ابهام موجود درباره سهمیه کارت سوخت خودروهای نو شماره هم گفت:اگر دولت عزم تغییر قیمت کرده باشد، همزمان عزم حذف تدریجی سهمیه‌ها نیز حاصل شده است، از جمله از خودروهای نو شماره یا ناوگانی که سهمیه زیادی می‌گرفتند.

وی افزود: منطق حکم می‌کند که علاوه بر تغییر قیمت، سراغ یارانه‌های آزاد هم بروند. دولت باید ابهام موجود در دستورالعمل را حداقل کند تامردم بدانند که خودروهای نو شماره احتمالاً جزو مواردی هستند که سهمیه‌شان حذف می‌شود.

برچسب ها: بنزین ، کارت سوخت
خبرهای مرتبط
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شرقی کشور از ۶ آذر ماه
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
آخرین اخبار
حراج بزرگ لوازم خانگی؛ فرصت طلایی خانه‌تکانی اقتصادی فرا رسید؟
تولید شیرخشک نوزاد کاهش یافت
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شرقی کشور از ۶ آذر ماه
سامانه بازارگاه عامل رانت و فساد در توزیع نهاده دامی/ مشکل توزیع نهاده در سامانه بازارگاه برطرف می‌شود
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم