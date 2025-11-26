باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پیش فروش محصولات گروه سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شامل محصولات اطلس S، ساینا S با استاندارد ۸۵گانه تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴ و شهریورماه سال ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ روز یک‌شنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

بر اين اساس متقاضيان می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی https://saipa.iranecar.com، نسبت به خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

جهت تسهيل در فرآيند خرید، قبل از شروع زمان ثبت‌نام، در سامانه فروش اينترنتی مذکور نسبت به ثبت و يا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دريافت كد كاربری و رمز عبور اقدام کنید.

طبق بخشنامه صادر شده شرایط ثبت‌نام برای متقاضیان عبارت است از اینکه حداقل سن برای ثبت نام ۱۸ سال بوده و هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می‌باشد.

متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، نمی‌توانند ثبت نام کنند. اما اگر عمر خودرو بیشتر از ۵ سال باشد، این محدودیت برداشته می‌شود.

متقاضیان نباید در ۴۸ ماه گذشته از سایپا و ایران خودرو و در ۲۴ ماه گذشته از دیگر خودروسازان ثبت نام و فاکتور خودرو داشته باشند.