پیش فروش محصولات گروه سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده  از ۹ آذرماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پیش فروش محصولات گروه سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شامل محصولات اطلس S، ساینا S با استاندارد ۸۵گانه تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴ و شهریورماه سال ۱۴۰۵  از ساعت ۱۰ روز یک‌شنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴  آغاز می‌شود.

 بر اين اساس متقاضيان می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی https://saipa.iranecar.com، نسبت به خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

جهت تسهيل در فرآيند خرید، قبل از شروع زمان ثبت‌نام، در سامانه فروش اينترنتی مذکور نسبت به ثبت و يا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دريافت كد كاربری و رمز عبور اقدام کنید.

طبق بخشنامه صادر شده شرایط ثبت‌نام برای متقاضیان عبارت است از  اینکه حداقل سن برای ثبت نام ۱۸ سال بوده و هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می‌باشد.

متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، نمی‌توانند ثبت نام کنند. اما اگر عمر خودرو بیشتر از ۵ سال باشد، این محدودیت برداشته می‌شود.

 متقاضیان نباید در ۴۸ ماه گذشته از سایپا و ایران خودرو و در ۲۴ ماه گذشته از دیگر خودروسازان ثبت نام و فاکتور خودرو داشته باشند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
من تحویل شهریورم هنوز ماشینم رو تحویل ندادن ، چرا بهشون مجوز فروش میدین ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
مسخره ها
ازتون متنفرم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
مشخصه اینقدر اوضاعشون خرابه که پیش فروش میزنن
از جلویی ها میگیرن میدن به عقبی ها
من ماشین نوشتم تحویل تیر امسال پولشم کامل گرفتن هنوز ندادن بعد پیش فروشم میزنن
مملکت نیست که …
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
عجب سایپا معلوم نیست چطوری مجوز میگیره با اینکه هنوز قبلیارو با تاخیر چند ماهه هنوز نحویل نداده
۰
۸
پاسخ دادن
