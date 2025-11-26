مدیرکل دامپزشکی لرستان از آغاز فصل حساس مبارزه با بیماری تب برفکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مصطفی زبردست، مدیرکل دامپزشکی استان لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به آغاز فصل شیوع بیماری تب برفکی در دام‌ها، تأکید کرد: «این بیماری هر ساله با شروع فصل سرما شدت می‌گیرد و مقابله مؤثر با آن نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و هماهنگ است.»

وی با اعلام اینکه مرحله نخست واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین استان در بازه زمانی شهریور تا اواخر مهرماه اجرا شده، گفت: «این طرح با هدف ایجاد ایمنی جامعه دامی و پیشگیری از گسترش بیماری انجام شد و دامپزشکی لرستان با تمام توان در حال پوشش‌دهی مناطق مختلف است.»

زبردست با اشاره به نقش مهم دامداران در کنترل بیماری افزود: «از همه دامداران درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک به بیماری تب برفکی، موضوع را فوراً به نزدیکترین واحد دامپزشکی گزارش کنند تا اقدامات فوری و لازم برای مهار احتمالی کانون بیماری انجام شود.»

مدیرکل دامپزشکی لرستان همچنین هشدار داد که بی‌توجهی به این بیماری می‌تواند خسارت‌های اقتصادی سنگینی به صنعت دامداری وارد کند و همکاری دامداران را «عامل اصلی موفقیت در جلوگیری از شیوع» دانست.