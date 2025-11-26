باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ مرتضی سپهوند، مسئول ستاد تخصصی اقشار بسیج سپاه حضرت ابوالفضل (ع) در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به گستردگی فعالیتهای این ستاد اظهار داشت: هماکنون ۲۲ قشر مختلف بسیج از جمله بسیج هنرمندان، دانشآموزان، فرهنگیان و دیگر اقشار تخصصی در این مجموعه عضویت دارند و هر یک در عرصههای برجسته اجتماعی، فرهنگی و خدماتی به صورت فعالانه حضور دارند
وی با تشریح ساختار گروههای کاری ستاد افزود: در سطح استان ۷ گروه تخصصی و در منطقه نیز ۶ کارگروه فعال در حوزههای سبک زندگی، تحکیم بنیان خانواده، بهداشت و سلامت و سایر حوزههای اثرگذار اجتماعی مشغول فعالیت هستند. سپهوند تصریح کرد: این گروهها سال گذشته موفق شدند در بین مجموعههای همتراز کشور، در جمع هفت گروه برتر ایران قرار گیرند.
مسئول ستاد تخصصی اقشار بسیج سپاه حضرت ابوالفضل (ع) در ادامه به اجرای طرح «محله اسلامی» اشاره کرد و گفت: این طرح که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده، یکی از برنامههای مهم و محوری ستاد است و بر اساس آن، پایگاههای مقاومت بسیج مشکلات محلهای مردم را شناسایی، پیگیری و برای حل آنها اقدام میکنند.
وی همچنین از فعالیتهای گروههای زیربنایی این ستاد خبر داد و افزود: این گروهها با اجرای طرحهای عمرانی از جمله لایروبی رودخانهها در راستای افزایش امنیت و بهبود شرایط اقتصادی مناطق اقدام کردهاند. به گفته سپهوند، این طرحها در مرحله نهایی بررسی قرار دارند و پس از تصویب در سطح ملی، زمینه اشتغالزایی برای مردم استان را فراهم خواهند کرد.
سرهنگ سپهوند در پایان با تأکید بر نقش نظارتی و مطالبهگری اقشار بسیج گفت: ۲۰ قشر از اقشار زیرمجموعه ستاد به عنوان بازوی مطالبهگر مردم عمل میکنند و با رصد مسائل عمومی، موضوعات مربوط به فساد اداری و مشکلات موجود در ساختار دستگاههای اجرایی را پیگیری کرده و در راستای رفع آنها گام برمیدارند.