طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری در پی تمایل شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا به برقراری مجدد پرواز‌های آن شرکت به ایران از ۲۶ دی ماه اولین پرواز هواپیمایی لوفت‌هانزا از سرگرفته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی رمضانی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: در پی تمایل شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا به برقراری مجدد پروازهای آن شرکت به ایران، پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی تیم کارشناسی آن شرکت و برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای لوفت‌هانزا به مقاصد ایران از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ماه) برقرار می‌شود.

وی ادامه داد : انجام فرآیند هماهنگی‌ها و بررسی شرایط ایمنی و امنیتی پروازهای لوفت‌هانزا به ایران چندی پیش با حضور مدیر منطقه‌ای لوفت‌هانزا در ایران، مدیر ارشد امنیت هوانوردی و مدیریت ریسک این شرکت، و مدیر نمایندگی Austrian Airlines آغاز شد.

او بیان کرد:اعضای این تیم طی چند روز با حضور در سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و مراکز عملیاتی، از بخش‌های مرتبط، سامانه‌ها و فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی ایران بازدید نموده و جلسات تخصصی بمنظور بررسی شرایط و روند برقراری پروازها با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.

وی ادامه داد: این شرکت تصمیم نهایی خود را برای ازسرگیری عملیات پروازی اتخاذ نموده است و مطابق هماهنگی‌های انجام‌شده، پروازهای لوفت‌هانزا از مبدا فرانکفورت به ایران از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ مجدداً آغاز خواهد شد.

رمضانی افزود: با توجه به تقاضای سفرهای بین المللی و مناسبات گسترده ایران با سایر کشورها، بازار حمل و نقل هوایی ایران دارای جذابیت‌های اقتصادی برای شرکتهای هواپیمایی بین‌المللی می‌باشد. ازسرگیری پروازهای لوفت‌هانزا به ایران، علاوه بر تقویت مناسبات حمل‌ونقلی میان دو کشور، می‌تواند مسیر ورود سایر شرکت‌های هواپیمایی اروپایی به ایران را هموار کرده و فرصت تازه‌ای برای گسترش پروازهای ایران به مقاصد اروپایی و جهانی فراهم کند.

او افزود:با تلاش سازمان هواپیمایی کشوری و تقویت تعاملات و هماهنگی‌های بین‌المللی با کشورهای همسایه، توسعه پروازهای منطقه‌ای و برقراری مسیرهای جدید در دستور کار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها و نظارت انجام‌شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری، مشکلات عملیاتی و فنی پروازهای کوالالامپور توسط شرکت‌های ایرانی رفع شده و از ابتدای هفته جاری، شرکت ایران‌ایرتور پروازهای خود به مالزی را آغاز خواهد کرد.

او یادآور شد: در حوزه پروازهای منطقه‌ای، توسعه پروازهای ایران و تاجیکستان طی ماه‌های اخیر یکی از مسیرهای مهم بوده است. در همین راستا، شرکت هواپیمایی کیش‌ایر از ماه گذشته پروازهای خود میان دو کشور را برقرار نموده و برنامه‌ریزی برای اضافه شدن مقاصد جدید مانند شیراز، کیش و چند شهر دیگر در دست انجام است. افزایش تقاضای سفر گردشگران تاجیکستان به ایران از عوامل گسترش این مسیر اعلام شده است.

وی افزود:برای توسعه پروازهای ایران با کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان و قرقیزستان، مذاکرات و هماهنگی‌ها ادامه دارد و شرکت‌های ایرانی و خارجی برنامه‌های جدیدی را پیشنهاد داده‌اند.

او گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای سفر به شهرهای شمالی ایران از کشورهای عراق، امارات، عمان، بحرین و برخی کشورهای عربی، زیرساخت‌های لازم برای برقراری پروازهای VIP (جت شخصی) و پروازهای غیر برنامه‌ای در این منطقه نیز در حال آماده‌سازی است.

وی افزود:مذاکرات برای توسعه پرواز تهران–پاریس نیز همچون گذشته ادامه دارد و نتیجه نهایی منوط به جمع‌بندی مذاکرات و تکمیل روندهای بین‌المللی خواهد بود.

برچسب ها: هواپیمایی ، پرواز
