شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سامانه فرابانک ملت برای دریافت وام ازذواج و فرزندآوری ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با افزایش قیمت‌ها، و بالا رفتن هزینه‌های زندگی باعث شده بسیاری از افراد با مشکلات مالی فراوانی مواجه شوند. این وضعیت به‌ویژه برای جوانان که در مراحل ابتدایی زندگی و حرفه‌ای خود هستند، چالش‌برانگیزتر است. آنها نه تنها با مشکلات روزمره اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند بلکه فشار‌های مالی زیادی را نیز برای تشکیل خانواده و آغاز زندگی مشترک تجربه می‌کنند. 
برای بسیاری از جوانان که قصد ازدواج دارند، تامین منابع مالی برای برگزاری مراسم ازدواج، خرید مسکن و سایر هزینه‌های مرتبط به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است.
اما مدتی است اختلال در سامانه فرابانک ملت با اختلالاتی مواجه شده و متقاضیان برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری با مشکلاتی رو‌به‌رو شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام از مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون یعنی ۵ آذر ۱۴۰۴ سامانه فرابانک ملت ثبت نام بابت وام ازدواج انجام نمی‌دهد و در اطلاعیه اعلام می‌کند که به اطلاع می‌رساند، به منظور بازنگری و بهینه‌سازی فرآیند‌های مرتبط با پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، امکان ثبت درخواست این تسهیلات در سامانه فرابانک متوقف شده است. خواهشمند است از افراد مسئول فرابانک و بانک مرکزی که موضوع بازگشایی سامانه فرابانک ملت برای ثبت تسهیلات ازدواج در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا حقوق متقاضیان این تسهیلات محفوظ بماند.

 

