باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام این سازمان، موضوع از طریق مکاتبه با استانداری خوزستان و مراجع ذیربط در حال پیگیری است و درخواست توقف فوری پروژه و انجام اقدامات قانونی لازم ارائه شده است.
سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد که احداث فرودگاه صرفاً در چارچوب مفاد «آییننامه مدیریت، بهرهبرداری، احداث و توسعه فرودگاههای غیرنظامی» مصوب ۶ آذر ۱۴۰۱ هیأت وزیران امکانپذیر است و اخذ مجوز رسمی از این سازمان الزامی است. بر این اساس، پیش از هرگونه اقدام، انجام مطالعات جامع جانمایی باند، بررسی موانع طبیعی و مصنوعی، مخاطرات هوانوردی، مناطق پرواز ممنوع و الزامات امنیتی ضروری است تا از اتلاف منابع و هزینههای کشور جلوگیری شود.
همچنین طبق ماده ۹ آییننامه مذکور، احداث فرودگاه منوط به طی مراحل اخذ موافقت اصولی، مجوز احداث و مجوز بهرهبرداری است. متقاضی نیز باید مدارک و مطالعات مرتبط از جمله طرح امکانسنجی، ضرورت احداث، نکات فنی و عملیاتی، ارزیابی زیستمحیطی، توجیه اقتصادی، رعایت اصول پدافند غیرعامل، کاربریهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، مجوز کمیته دائمی اداره امور فضای کشور و تأیید صلاحیت امنیتی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مصوبه ۵۲۹ شورای عالی امنیت ملی را ارائه کند. صدور مجوز احداث نیز تنها پس از تکمیل این مراحل توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد شد.
منبع: سازمان هواپیمایی کشوری