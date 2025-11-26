باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانیخواه - در حالی که تمرکز باشگاه المپیاکوس بر دیدار حساس برابر رئال مادرید در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا معطوف شده، عملکرد فوقالعاده مهدی طارمی در آخرین بازی سوپرلیگ یونان بازتاب گستردهای در رسانههای این کشور داشته است.
المپیاکوس در تاریخ ۲۲ نوامبر و پیش از بازی با رئال، مقابل آترومیتوس قرار گرفت و با پیروزی پرگل ۳ بر صفر زمین را ترک کرد. در این مسابقه، ایوب الکعبی و مهدی طارمی ستارههای تیم بودند. طارمی که بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، تنها در چند دقیقه دو بار گلزنی کرد؛ اتفاقی که بار دیگر نشان داد این مهاجم ایرانی حتی از روی نیمکت هم میتواند جریان بازی را تغییر دهد.
درخشش طارمی زمانی ویژهتر میشود که بدانیم او تاکنون در سوپرلیگ یونان ۶ گل به ثمر رسانده و در رتبه سوم جدول گلزنان قرار دارد؛ آن هم با آمار بینظیر ۱۰۰ درصدی تبدیل موقعیتها به گل. رسانه یونانی «ole» این آمار را «استثنایی و کمنظیر» توصیف کرده است.
طارمی در فصل جاری هر ۳۵ دقیقه یک گل زده؛ آماری که او را به بهترین مهاجم لیگ یونان از نظر گلبهدقیقه و یکی از خطرناکترین بازیکنان این فصل تبدیل کرده است.
این روند فوقالعاده، امیدهای المپیاکوس را برای بازی بزرگ برابر رئال مادرید بیش از پیش افزایش داده است.